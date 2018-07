Žně jsou v plném proudu. Na výnosech ze sklizně se podepsalo sucho

Žádná sláva. Podprůměrný výnos ze sklizně odhadují zemědělci na Přerovsku, kde jsou v těchto dnech žně v plném proudu. Podle prvních odhadů bude letošní výnos slabší zhruba o dvacet procent - kvůli suchu jsou totiž porosty řídké a zrno nemá potřebný objem. I když práce na poli komplikují rozmary počasí, chtěli by mít hospodáři nejpozději do týdne úrodu pod stodolou.

„Nechceme jen brečet, ale porosty jsou řidší a klasy kratší. Předpokládáme podprůměrnou úrodu u všech komodit, a to jak u pšenice a ječmene, tak olejnin, tedy řepky a máku. Mák jsme museli kvůli suchu zaorat, takže ho je jen část. Chmel, to je další bída, i když se šišky teprve začínají tvořit,“ posteskl si předseda Zemědělského družstva v Kokorách Vladimír Lichnovský.

Kombajny vyjely do polí tento týden a zemědělci odhadují, že sklidí úrodu tak do deseti dní.

„U nás se ale neplánuje, jen předpokládá,“ pokrčil rameny.

Zemědělské družstvo v Kokorách patří na Přerovsku k největším.

„Obděláváme dva tisíce hektarů, z toho 300 hektarů řepek, 700 hektarů pšenice, 320 ječmene, přes 100 hektarů kukuřice a 40 hektarů máku. Na polích se pěstují i krmné plodiny,“ upřesnil Vladimír Lichnovský.

Zrno je drobné a vysušené

Až o dvacet procent nižší výnos ze sklizně odhadují také v Troubkách a hlavním důvodem je stejně jako jinde sucho.

„Zrno je drobné a vysušené s menší objemovou hmotností, protože toho horka bylo opravdu hodně,“ zhodnotil Vladimír Kratochvíl, agronom společnosti Troubecká hospodářská.

Se sklizní začali v Troubkách nezvykle brzy - už počátkem července.

„Jako první jsme vjeli na řepku, teď sklízíme 120 hektarů pšenice a s ječmenem začneme příští týden. Kvalita je parametrově dobrá, ale výnos nebude tak vysoký jako loni, kdy jsme sklidili 85 metráků z hektaru. Teď to bude stěží 55. Pšenice to ale asi ustála nejlépe,“ řekl.

Na polích u Rokytnice budou výnosy rozdílné.

„Porosty u pšenic i řepky jsou na první pohled prořídlé. Zatímco ale v oblasti Citovska, kde zapršelo, je úroda vcelku solidní, v Císařově a Rokytnici, kde bylo srážek minimum, je to špatné. Odhadujeme, že si oproti loňsku pohoršíme o patnáct až dvacet procent,“ odhaduje Jaroslav Mackovík, agronom Zemědělské společnosti Pobečví v Rokytnici.

Čekání na déšť

Zatímco loni v Rokytnici sklidili kolem 70 metráků z hektaru pšenice, letos to prý bude sotva 60.

„U ječmene by propad nemusel být tak velký a řepka bude průměrná,“ dodal. Se sklizní by chtěli být zemědělci hotovi tak do týdne.

Kukuřici podle něj ještě může zachránit vláha v následujících týdnech - tedy pokud konečně vydatněji zaprší.

„Pořád čekáme na větší déšť a jsme z toho trochu smutní, protože během května a června nespadly téměř žádné srážky. Za jarní období je srážkový deficit 80 až 100 milimetrů vody,“ uzavřel.