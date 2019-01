Olomouc - Redaktorka Deníku si na olomoucké klinice na vlastní kůži vyzkoušela novou metodu bezbolestného odsraňování podkožního tuku.

Většina lidí začíná hubnout až po skončení vánočních svátků nebo silvestrovských oslavách. Snaží se zbavit kil, která přibyla pojídáním cukroví, chlebíčků a jednohubek.

Jen já jsem se pustila do zbavování nadbytečného tuku ještě před koncem roku.

Proč? Divizní šéfredaktor Martin Nevyjel mě totiž přesvědčil, abych na vlastní kůži vyzkoušela novou bezbolestnou metodu odstraňování tukových polštářků z různých partií těla. Seděla jsem sama v redakci, když s úsměvem na rtech vešel šéfredaktor.

„Lucie, mám pro vás výborný námět na reportáž. Neberte to osobně, ale nechtěla byste se zbavit některých špíčků?“ zeptal se mě.

Hlavou mi proletělo, že moje tělo nemá zrovna ideální míry světových topmodelek.

„Hm, proč ne. Když to nebude bolet a nikdo do mě nebude řezat a píchat. O co jde?“ opáčila jsem také otázkou.

Laicky mi vysvětlil, že jde o novou metodu neivazivní liposukce a kdybych měla zájem, tak že domluví jeden zákrok na nové olomoucké klinice, která se jmenuje Vila zdraví.

Ani ne za týden už jsem čekala v redakci, až mě vyzvedne. Trochu nervózní. Přesně jsem totiž nevěděla, co se příští dvě hodiny bude dít. Ve vile už nás čekal vedoucí lékař Jiří Pumprla. Zavedl nás do ordinace. U čaje a kávy popsal, jak bude zákrok probíhat.

„Je to jedna z nejmodernějších technologií, jak se bez skalpelu zbavit tukových polštářků na různých částech těla. Užíváme dvojitou energii, ultrazvuk a teplo. Hlavicí, která obě energie vysílá, masírujeme vybrané partie. Ultrazvukem a teplem rozrušíme tukovou tkáň,“ vysvětlil.

Zákrok nebolí, jen hřeje

Zvědavost mi nedala a vyptávala jsem se na podrobnosti. Má zákrok nějaké vedlejší účinky? Za jak dlouho se na mě projeví výsledek a kolik centimetrů tuku může po jedné proceduře zmizet?

„Zákrok nebolí. Budete cítit teplo, protože tukové buňky zahřejeme, abychom je mohli zničit. Vedlejší účinky procedura nemá, ale nedoporučuje se lidem, kteří mají problémy se srdcem nebo kovové implantáty. Změna se projeví za týden. Obsah rozbitých tukových buněk částečně zpracují játra a částečně z těla vyjde přirozenou cestou močí. Za jednu proceduru mohou zmizet dva až čtyři centimetry. Pokud však někdo má tukovou zásobu větší, doporučujeme zákroků více,“ objasnil lékař.

Po vysvětlení, co se se mnou bude následující minuty dít, jsme si ještě měla rozmyslet, jakou partii do rukou odborníka svěřím.

Ženy si nejčastěji vybírají břicho, stehna a ruce. Zákrok je možný také na obličeji, nejčastěji se lidé chtějí zbavit podbradků.

Jako masáž lávovými kameny

Rozhodla jsem se pro břicho. Položila jsem se na záda na připravené lehátko. Primář vzal do ruky hlavici. Přiložil mi ji na břicho a pomalu s ní přejížděl po ploše asi o velikosti dlaně.

„Pokud by vás to začalo pálit, hned se ozvěte a teplotu snížíme,“ upozornil mě primář.

To se nestalo, takže jsem si pět minut užívala příjemné masírování teplým přístrojem. Připomínalo mi to masáž lávovými kameny. Stejně pak lékař přejížděl po druhé části břicha a přidal ještě partie na bocích. Celkově zákrok trval dvacet minut.

„Tak a teď půjdete do kalhot,“ vyzval mě lékař.

V pase ubyly dva centimetry

Na lehátku připravil oblek, který mohl mít na sobě Neil Armstrong, když poprvé vkročil na měsíc. Kalhoty se postupně nafukovaly a vyfukovaly. Ležela jsme v nich zhruba pětačtyřicet minut.

„V těle rozproudí lymfu a pak se lépe zbavíte obsahu tukových buněk,“ vysvětlil mi primář.

Ordinaci jsem opouštěla s pokyny, že mám hodně pít, pohybovat se a necpat se vanilkovými rohlíčky. Hned, jak jsme došla domů, jsem si partie změřila. Za týden znovu. V pase mi ubyly dva centimetry. Bezbolestně a snad i trvale.