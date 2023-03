„Je to srdeční záležitost a způsob odpočinku,“ říká Ludmila Šlosarová

„Chtěla jsem vyrobit něco, co po mně jednou zůstane a hned tak se nezničí. První kraslice jsem zkoušela zdobit tečkami, a pak přidala čárečky. Jsem víceméně samouk, který se učí formou pokus omyl,“ líčí Ludmila Šlosarová, která má s ručními pracemi bohaté zkušenosti.

Začínala výrobou slaměných ozdob a později se zabývala enkaustikou, což je netradiční výtvarná technika s využitím horkých vosků.

V posledních letech lepí kameny do obrazů, vyrábí dekorace z umělých květin, peče a zdobí perníky, tvoří mandaly a vyrábí speciální technikou sošky - nejraději andílky v různých velikostech. I přesto, že má dvě postižené děti, nechybí jí optimismus a je nesmírně pracovitá.

Šikovné ruce a trpělivost

V současné době Ludmilu Šlosarovou nejvíce zaměstnává barvení a zdobení vajíček. Tato činnost vyžaduje šikovné ruce, ale i notnou dávku trpělivosti.

„Vajíčko musím nejprve vyvrtat. Poté ho vložím opatrně do sava, aby se zbavilo vnitřní blanky. Pak ho nabarvím akrylovou barvou, a to třikrát i čtyřikrát. Na závěr jej kolem dírek zdobím buď rozehřátou bílou voskovkou, nebo těmi barevnými. To víte, že když k tomu sednu po zimě a dělám první vajíčka, nejraději bych je rozbila,“ svěřila se Ludmila Šlosarová.

Podle jejích slov není zdobení vajíček činnost, na které se dá zbohatnout, a to i vzhledem k nedávnému nárůstu cen za vajíčka i barvy.

„Jde spíše o srdeční záležitost, snahu udržovat tradice a také je to způsob relaxace. Možná, že kdybych nic jiného půl roku nedělala a barvila jen vajíčka, tak by se tím uživit dalo, ale já mám i jiné aktivity a k tomu mě nejvíce zaměstnává péče o děti,“ podotkla Ludmila Šlosarová.

V Galerii M+M v Hranicích a v muzeu v Prosenicích

Kromě bílých slepičích vajíček zdobí i ta husí. V zásobě má i několik pštrosích, na ty ale nemá v současné době čas. „Mám vyzkoušené, že je nejlepší, když je vyfouknuté vajíčko i několik let staré, protože čerstvá vajíčka snadno při vrtání praskají,“ vysvětlila Šlosarová, jejíž kraslice mohou lidé o velikonočních svátcích obdivovat hned na několika prodejních výstavách. Od 10. března budou k vidění v galerii M+M v Hranicích, dále v muzeu v Prosenicích a také v galerii u Šlosarů na Veselíčku.

