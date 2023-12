Utéct od vánočního shonu a vychutnat si kouzelnou atmosféru adventního období. Takovou možnost každoročně nabízí Středisko volného času Atlas a Bios v podobě tradičního Vánočního salonu.

Středisko volného času Atlas a Bios v Přerově uspořádalo tento týden tradiční Vánoční salon. | Foto: Deník/Dagmar Rozkošná

Na výstavě jsou i letos k vidění nazdobené vánoční stromky, betlémy z různých materiálů, adventní věnce a další rukodělné vánoční ozdoby. Součástí výstavy jsou i dílničky pro děti, které si zde mohou s pomocí studentek pedagogické školy vyrobit vánoční ozdobu či nazdobit perníček.

„Každý den se na naší výstavě vystřídá více než stovka dětí z mateřských i základních škol. Odpoledne většinou přicházejí družiny, jednotlivci nebo rodiče či prarodiče s dětmi. Každý rok se tady objeví něco nového. Letos jsou to třeba zvonečky z makovic, které nám dodala Mateřská škola v Bochoři,“ shrnula Daniela Hrdličková, pracovnice SVČ Atlas a Bios.

Na Vánočním salonu jsou denně ke zhlédnutí také ukázky kreativního tvoření. V pondělí to byly výrobky z korálků, v úterý ze slámy, následuje patchwork, ve čtvrtek perličkové dekorace na stromeček a v pátek se mohou návštěvníci těšit na postup a výrobu plstěných ozdob.

Výstava potrvá do pátku 8. prosince. Poté se přemístí do Městského domu, kde budou ozdoby a další dekorace k vidění od pondělí 11. do čtvrtku 14. prosince.

