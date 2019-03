Pod okny jejího domu projížděl v noci kamion za kamionem. Řidiči si prý ze zákazu průjezdu aut nad 12 tun těžkou hlavu nedělají.

„Cesta v Grymovské ulici poloprázdná auta při průjezdu nadhodí, takže jsme se při jejich zadunění s dětmi několikrát za noc probudili. Nad ránem pod našimi okny projížděl kamion za kamionem a překvapilo mě, kolik řidičů zákaz vůbec nedodržuje,“ pozastavuje se.

Auta podle ní projížděla Kozlovicemi v obou směrech. „Kromě Maďarů a Poláků si krátili cestu obcí i čeští řidiči,“ líčí.

Podle zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslava Komínka bylo nutné z důvodu nedodržování zákazu přesunout hlídky k nemocnici.

„Přes Kozlovice vede objízdná trasa pro auta do 12 tun, ale těžká tranzitní doprava tam nemá co dělat. Kamiony nad dvanáct tun mohou jen po dálnici,“ zdůraznil.

Dluhonice: Provoz zesílil

Šoféři, které strážníci zastavovali, se nejčastěji vymlouvali na špatné značení. Tento argument prý ale neobstojí.

„Značené je to od Prosenic, další značka je v Sušicích, na dálnicích jsou návěsti,“ vysvětlil Miroslav Komínek s tím, že strážníci během jediné hodiny zastavili šestnáct řidičů kamionů a těžkých nákladních aut.

„Hrozí jim pokuta dva tisíce korun, ve správním řízení pak dva a půl tisíce. S ohledem na nerespektování zákazu bude hlídka strážníků monitorovat situaci i v noci,“ doplnil.

Fakt, že provoz v Kozlovicích výrazně zhoustl, potvrzuje i předsedkyně výboru místní části Jolana Čechová.

„Je určitě silnější, jezdí více nákladních aut a možná bude jejich průjezd ještě narůstat,“ odhaduje.

Větší pohyb aut zaznamenali po uzavírce Polní ulice i v Dluhonicích.

„Provoz je mnohem silnější a frekvence aut velká. Komplikace vznikají hlavně u železničního přejezdu. Když jsou zavřené závory, nahromadí se tam více aut,“ přiblížil předseda místního výboru v Dluhonicích Oldřich Boráň.

Doplnit značení

Důvodem hustého provozu v této místní části je pravděpodobně nedostatečné dopravní značení na silnicích.

„Spousta řidičů, kteří jedou směrem na Rokytnici a Olomouc, si zkracuje cestu středem obce. Problémy řešíme s radnicí a nachystali jsme opatření, která by situaci zlepšila. Jedná se hlavně o dodělání dopravního značení v zatáčkách. Radnice nám přislíbila, že se to pokusí vyřešit co nejdříve,“ dodal Oldřich Boráň.

Na dalších objízdných trasách zatím problémy s dopravou nejsou.

„Od pondělí byly silnice bez nějakého většího provozu. Je však možné, že do budoucna počet projíždějících aut naroste,“ soudí starosta Tovačova Marek Svoboda. Stejně jako v Tovačově nemají zatím s dopravní situací problémy ani v Brodku u Přerova.

