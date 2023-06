Na „tovačovské riviéře“ se rozšířila pláž. Psi mají zákaz

Milovníci vodních radovánek, kteří si oblíbili koupání na „Donbase“, jak se už desítky let přezdívá tovačovským jezerům, se mají na co těšit. Nová „tovačovská riviéra“, jež vznikla úpravou břehů Annínského jezera, přitáhla už loni během tropických víkendů tisíce návštěvníků. Na stejném jezeře proběhly nedávno další úpravy, aby byl přístup do vody komfortnější i v jiné části.

Tovačovská riviéra, která vznikla úpravou břehů Annínského jezera, se letos rozšířila. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová