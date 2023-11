Dozlatova vypečená husa se zelím a knedlíkem, víno a moučník jako sladká tečka. Dietolog sice zapláče, ale našinec už si bez tradiční svatomartinské husy a vína nedokáže jedenáctý listopad představit. Přerované na oblíbeném svátečním obědu ani letos nešetří.

Restaurace U Bukáčků, Přerov. | Foto: Deník/VLP Externista

Sonda ve vyhlášených podnicích ukázala, že rezervace jsou téměř plné - a to i přesto, že je pečínka o poznání dražší.

Svatomartinské hody U Labutě

Restaurace U Labutě, Přerov.Zdroj: Deník/VLP ExternistaObrovský zájem hostů potvrzuje i provozovatel vyhlášené přerovské restaurace U Labutě Ladislav Šimek. Tam odstartovaly svatomartinské hody ve středu a potrvají až do neděle. „Hus je dostatek a zájem je jako každý rok velký. Víkend máme plně obsazený a točíme stoly i čtyřikrát během dne. Z pohledu návštěvnosti je to nejnabitější víkend v roce,“ líčí Ladislav Šimek s tím, že milovníky tradiční pečínky neodradily ani vyšší ceny.

„Lidem naštěstí pořád chutná a chodí k nám nejen stálá klientela, ale i lidé z okolí. Svatomartinské hody si zkrátka lidé neodpustí. Ceny jsme oproti loňsku zvedli jen symbolicky - hlavní chod přijde na zhruba 460 korun, polévka je za 70, předkrmy kolem 160 korun a dezerty jsou za stovku. Hodně hostů si objedná více chodů, protože si chtějí hody zkrátka užít. I když je to jeden z nejdražších obědů, poptávka je velká,“ zmínil.

A na čem si hosté na Labuti pochutnají? „Předkrmy jsou dva - carpacio z kachních prs s pomerančovým dipem a kachní roládička s jatýrky. Jako polévku podáváme smetanovou dýňovou polévku s moravským špekem a husí vývar s drůbky, nabízíme i teplý předkrm - prsíčko z domácí uzené kachničky a šoulet s majoránkou a husí játra konfitovaná v sádle s farmářskou slaninou a lokše,“ upřesnil.

Hlavních chodů je více - husí stehno s bystročickým zelím s jablky a karamelem a škvarkový knedlíček, husí stehno se šafránkovou omáčkou a bramborové škubánky, ale také kachní steak na tymiánu a ragů z Hokaido s krupicovými noky. Podává se i konfitovaná kachna barberie s červeným a bílým zelím a dýňovým knedlíkem.

„Cena hlavního chodu se pohybuje od 449 do 469 korun, kdo má ale zájem, může si den předem objednat i pečenou husu s jablky a sušenými švestkami pro šest osob. Cena je 3 490 korun,“ upřesnil. Součástí chodu je i dezert v podobě oblíbené žemlovky s tvarohem. Chybět na sváteční tabuli nebude ani Svatomartinské víno z vinařství Kubík, Bíza a Mádl.

Otevírací doba: od středy 8. do soboty 11. listopadu od 11 do 22 hodin, v neděli 12. listopadu od 11 do 17 hodin.

U Bukáčků hlásí plno

Restaurace U Bukáčků v Přerově.Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováPoslední rezervace na svatomartinskou pečínku přijímají v oblíbené přerovské restauraci U Bukáčků. „Zájem je velký, především na víkendové obědy. I přes krizi lidé na svatomartinské huse nešetří, každý stůl se otočí i třikrát. V pátek večer už máme plno, v sobotu na oběd je také obsazeno. Bereme poslední rezervace, míst už moc není. V neděli je otevřeno do do tří odpoledne,“ řekl provozovatel restaurace U Bukáčků Igor Tadic´.

Na svatomartinské huse si mohou pochutnat i hosté, kteří dorazí v pátek na oběd v době meníček. „Chystáme i polední menu, což už v přerovských restauracích není moc obvyklé - na oběd je trhaná husa pečená s jablky, červené zelí a variace knedlíků,“ upřesnil.

U Bukáčků si během svatomartinského hodování mohou milovníci kulinářského umění pochutnat na husí paštice a husích játrech na portském víně, jako polévka se podává husí kaldoun a dýňová polévka. „Hlavní chody jsou tři - husí stehno s červeným zelím se švestkami a bramborovým a karlovarským knedlíkem, dále lokše s trhaným husím masem a husí burger,“ dodal. Hus je dostatek a na stole nebude chybět.

„Husa už v minulých letech citelně zdražila a tento rok to není takový rozdíl. Za hlavní chod u nás lidé zaplatí od 420 do 460 korun. Lidé se mohou těšit také na svatomartinské víno z vyhlášených vinařství,“ doplnil.

Otevírací doba: pátek 10. listopadu od 10 do 22 hodin, sobota 11. listopadu od 10 do 22 hodin, neděle 12. listopadu od 9 do 14.30 hod. (kuchyň od 11 hodin)

Restaurace Bečva: místa ještě jsou

Svatomartinskou husu si můžete dát také v přerovské restauraci Bečva.Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováTradiční svatomartinské menu připravila i přerovská restaurace Bečva, kde je středisko odborné přípravy Střední školy gastronomie a služeb v Přerově. Kdo má zájem o oblíbenou pečínku, může se hlásit - volné rezervace ještě jsou.

„V restauraci je kapacita sto míst, takže volná místa pořád jsou. Tříchodové svatomartinské menu budeme podávat v sobotu i v neděli za cenu 580 korun. V té je zahrnuta polévka, hlavní chod i moučník. Podáváme k obědu také svatomartinské víno,“ přiblížila Leona Jančíková, vedoucí střediska odborné přípravy.

„Začínáme aperitivem - podáváme svatomartinské víno. Následuje polévka - hovězí vývar s domácími nudlemi a zeleninou. Jako hlavní chod jsou dvě menu - konfitované husí stehno, červené a bílé zelí, houskové a bramborové knedlíky. Moučníkem je domácí tvarohový koláč. Druhým menu je bramborová lokše plněná trhaným husím masem, dekorovaná zeleninou julienne, doplněná cibulovou marmeládou. I k tomuto chodu podáváme domácí tvarohový koláč,“ upřesnila.

Otevírací doba kuchyně: v sobotu 11. listopadu od 11 do 14 hodin, v neděli 12. listopadu od 11 do 14 hodin.

Objednávky se plní i v Pivovaru

Přerovská restaurace Pivovar zve na svatomartinskou husu.Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováOd listopadu přijímá rezervace restaurace Pivovar, kde mohou hosté zajít na svatomartinskou husu od pátku do neděle.

„Rezervace jsou z poloviny obsazené, jídlo budeme podávat od čtvrtka do neděle. Jako polévka je husí kaldoun, hlavní chod svatomartinské husí stehýnko pečené na kmíně, bílé a červené zelí, houskový a bramborový knedlík. Cena za celé menu je 499 korun,“ řekl číšník Jiří Ševčík.