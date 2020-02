Přechodné omezení, které bude krotit řidiče v úseku u takzvané „myší díry“ začne platit už od března, trvalá změna se chystá od poloviny dubna.

Silnice v Lipnické ulici je nebezpečná především pro chodce, kteří přes ni ve snaze zkrátit si cestu z Předmostí směrem k nákupnímu centru přebíhají v úseku, kterému se lidově říká „myší díra“. Riskantní zkratku ale běžně využívají i cyklisté.

Že se hazard nevyplácí, ukázal i tragický případ z loňského roku. Za svou neopatrnost zaplatily v září životem dvě patnáctileté dívky z Přerova, které přebíhaly přes cestu společně se dvěma stejně starými chlapci. Zatímco mladíci na opačný konec krajnice doběhli, dívky už to nestihly. Srazilo je auto a obě na místě zemřely.

Podle přerovských radních sice tragická nehoda změny v dopravě urychlila, ale nejsou hlavním důvodem snížení rychlosti.

„Firmy Emos a Norsol stavějí sjezd do své rozvojové lokality, který jim zajistí lepší přístup. Snížení rychlostí je tedy nutné s ohledem na probíhající stavbu. Tato akce se připravuje už delší dobu,“ vysvětlil přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Už od 1. března dojde k omezení rychlosti jízdy z 90 na 70 kilometrů v hodině, které bude ale pouze na přechodnou dobu.

„Od poloviny dubna se chystá trvalé dopravní značení a řidiči budou moci v úseku projíždět pouze rychlostí 50 kilometrů v hodině,“ upřesnil.

Součástí změn je i posunutí cedule s označením začátku obce, a to zhruba o dvě stě metrů. Důvodem je větší bezpečnost.

Chystá se ostrůvek a osvětlení

Město má v plánu vybudovat na frekventované silnici také bezpečnostní ostrůvek pro chodce a zajistit osvětlení vozovky.

„Projekt na bezpečnostní ostrůvek už je zpracovaný, ale stále nemáme majetkově dořešeny poslední pozemky,“ řekl.

V plánu jsou i další změny, které v této části města připravuje radnice spolu s majiteli výstaviště. Do dvou let by mohla protnout areál výstaviště nová silnice, která propojí část Přerova Kopaniny s Lipnickou ulicí. Na stavbě, která přijde na 60 milionů korun, se bude finančně podílet nejen město, ale i majitel areálu.

„Pozitivní dopad nové trasy pocítí především řidiči, projíždějící ulicí Velká Dlážka, kteří dnes stojí dlouhé minuty v kolonách. Pokud silnice protne výstaviště, doprava se rozmělní a zrychlí,“ shrnula mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

První část této silnice mají začít stavět firmy Emos a Norsol, kterým patří výstaviště, a na ni pak naváže další úsek. „Jeho stavba už bude v režii města,“ uzavřel radní pro dopravu Tomáš Navrátil.