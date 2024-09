Na Přerovsku začaly v pátek úderem druhé hodiny odpoledne volby do krajského zastupitelstva. Účast voličů byla už na první pohled slušná a podle odhadu členů komisí by se mohla v regionu vyšplhat ke čtyřiceti procentům. Je však otázkou, jak kartami zamíchají města a obce v kraji, kde bojovali lidé celý víkend s ničivými záplavami. Krajské volby provázela smůla i před čtyřmi lety - tehdy začal naplno úřadovat covid a k urnám přišlo na Přerovsku něco přes 30 procent.

Krátce po otevření místností přicházeli k urnám především senioři, a to i velmi staří a imobilní. Naproti tomu mladých lidí bylo poskrovnu.

„Zájem je možná o něco větší než před čtyřmi lety. Půl hodiny po otevření místností dorazilo čtyřiadvacet lidí. Jen doufám, že budeme mít dostatek hlasovacích lístků, protože některé se stahovaly do postižených oblastí v Olomouckém kraji, které byly pod vodou. Z míst, kde voda nenapáchala takové škody, tedy lístky uberou a dají jinam,“ vylíčil Martin Kadala, předseda volební komise v okrsku číslo 9, který se nachází v budově Střední školy gastronomie a služeb v Přerově.

Slušný zájem o volby potvrzuje také Petra Drabinová, předsedkyně volebního okrsku číslo 32, který se nachází ve stejné budově. „Ještě, než jsme otevřeli, měli jsme přede dveřmi zástupy lidí. Chodí všechny generace, starší i mladí lidé. Většina má nastudováno a ví, koho volit. Obálku mají nachystanou,“ podotkla.

Mnozí voliči se netajili tím, že povodně v Olomouckém kraji vytěsnily do pozadí jiná tradiční témata - dopravu, nezaměstnanost či sociální problémy. „Bydlíme na Kosmákově ulici. Měli jsme štěstí, protože kdyby se to přelilo do rybníka, tak máme v baráku vodu. Trnuli jsme tedy hrůzou, co bude,“ svěřil se Vladimír Čejkovský, který se podle svých slov ve volbách rozhodoval i podle toho, jak se politici postavili k povodním. „Připadalo mi, že se někteří jen potřebovali zviditelnit. Oni myslí jen na sebe a ostatní - čert to vem. Říkám to, jak to cítím, lidově,“ dodal.

Reakce politiků na apokalypsu na Moravě ovlivnily také paní Ivanu, která bydlí v ulici Pod Valy. „Určitě mě to zasáhlo, protože v roce 1997 byli rodiče zatopení a půlka mé rodiny v Troubkách přišla o střechu nad hlavou. Myslím, že politici mohli udělat pro lidi určitě více, nejen se zajet podívat na tu zkázu. Kdyby uvolnili peníze ze svých platů, tak by to nebylo špatné. Protože ty peníze, co jim dali, jim rozhodně nebudou stačit,“ soudí.



„Kdo povodeň nezažil, ten neuvěří, co to je, a jak to působí na psychiku lidí. Několik lidí z toho onemocnělo a zemřelo. Povodně v roce 1997 byly navíc v červenci, a teď jsou v září. Co budou dělat ti chudáci v Jeseníku, kteří nemají na zimu kde bydlet? Vůbec jim to nezávidím a přeji jim, aby se z toho co nejdříve dostali, byli v pohodě a zdraví,“ podotkla žena, která přišla volit s celou svou rodinou. „Hlasovali jsme pro změnu. Změnit bychom chtěli na kraji úplně všechno,“ doplnil její manžel.

Zklamaní politiky jsou ale i příznivci hnutí, které se v regionu těší tradiční podpoře. „Proč nepřispěl těm chudákům na severu náš miliardář? To mě fakt štve. Ti, kteří můžou, nepomáhají. Proto budu letos volit jinak,“ řekl důrazně starší muž.