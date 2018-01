Přerovsko volí prezidenta. Zájem je velký, u uren se stojí fronty

FOTOGALERIE / Hloučky lidí přede dveřmi volebních místností, v některých okrscích dokonce dlouhé čekání ve frontách. Přerované vzali prezidentské volby vážně a už první hodiny jasně ukázaly, že lidé mají v tom, koho volit či nevolit, jasno.

I členové okrskových komisí byli obrovským zájmem voličů zaskočeni.

„Za pouhou čtvrt hodinu k nám dorazilo padesát voličů z více než sedmi set šedesáti. A to je opravdu hodně. Kdo chce volit, vždycky si čas udělá, a kdo ne, nepřijde, ani kdybychom tu seděli třeba týden,“ vyjádřila svůj názor Hana Pavlišová, předsedkyně volební komise okrsku číslo 33, který se nachází v budově Základní školy Trávník v Přerově.

„Na začátku každých voleb bývá o něco větší nápor, ale dnes je opravdu mimořádný. Lidé stáli ve frontách a čekali na otevření místností i venku před školou,“ poznamenala.

Zatímco v prvních hodinách se k urnám hrnuli převážně starší lidé, odpoledne a večer dorazili i mladší ročníky.

„Kolem sedmé hodiny večer byla účast čtyřicet procent, což je poměrně dost. Voliči chodili pořád, později odpoledne už to byli hlavně lidé, kteří se stavili cestou z práce,“ popsala Cyrila Punčochářová, předsedkyně volební komise z okrsku číslo 35 na Základní škole Trávník.

„Zájem byl velký a účast voličů se po sedmé večer vyšplhala na bezmála 38 procent,“ informovala také členka volební komise z okrsku číslo 10, jenž sídlí v budově Střední školy gastronomie a služeb na Šířavě v Přerově.

Podle Petry Pavelkové z okrsku v budově Vysoké školy logistiky byl průběh prvního dne hlasování bezproblémový.

„Teď máme účast kolem 35 procent a nejvíce u nás první den volili lidé střední generace a senioři,“ uvedla kolem kolem půl osmé večer.

"Zeman je tady pro lidi"

Největší zájem o prezidentské volby měli senioři, a pokud by rozhodovali jen oni, tak má Miloš Zeman místo na Hradě i v dalším funkčním období jisté.

Důchodci přicházeli o francouzských holích, někteří vážili cestu i na invalidním vozíku. Promarnit hlas nikdo ze starších lidí nechtěl.

„Budu volit Zemana, protože je tady pro lidi. Některé kandidáty vůbec neznám a někteří jsou tam jen proto, aby se napakovali. Zeman je tam pro lidi, a hlavně pro takové, jako jsem já - nemocné a staré. Protože se nám snaží pomoci,“ řekla razantně starší žena.

Také devadesátiletá Drahomíra Ambrožová má jasno v tom, kdo by měl být hlavou státu.

„Budu volit Zemana, je výborný a mám ho velice ráda. Nikdo jiný mě nezaujal. Už tam byl jednou a je mi sympatický,“ svěřila se seniorka.

Na Hradě prý vzhledem ke svému věku v minulosti zažila velké střídání stráží, ale ze všech prezidentů jí je dodnes nejsympatičtější „tatíček“ Masaryk.

„Mám ráda Masaryka a Beneše, a potom také generála Svobodu,“ podotkla.

Obrovský zájem voličů překvapil i členy komise v okrsku číslo 11, který se nachází v budově Vysoké školy logistiky v Přerově.

„Za necelou hodinu po otevření místnosti k nám dorazilo 114 z celkového počtu 991 voličů, a to je opravdu hodně. Většina lidí má ve svém kandidátovi jasno, lístky mají předem nachystané a za plentou nikdo nestojí moc dlouho. Jako první vždy dorazí senioři, později odpoledne zase lidé, kteří jdou z práce,“ shrnula členka volební komise Petra Pavelková.

Přijde změna?

Mnozí Přerované se netajili tím, že touží po změně.

„Měla jsem jasno v tom, aby tentokrát nevyhrál jeden konkrétní člověk. Jeho jméno ale neprozradím,“ řekla tajemně paní Marie z Přerova.

„Miloše Zemana určitě ne. Sledoval jsem bedlivě debaty s prezidentskými kandidáty a budu volit Mirka Topolánka, protože se mi líbí jeho názory. Prezident by měl hlavně reprezentovat Českou republiku, ctít spravedlnost a Ústavu a neohýbat zákon podle toho, jak se mu to zrovna hodí,“ myslí si Marek D. z Přerova.

Kvůli volbám se nehádáme, říkají manželé

Manželé Navrátilovi z Přerova, kteří přišli k volbám do okrsku v budově Střední školy gastronomie a služeb na Šířavě i se svou dcerou, mají sice na volbu prezidenta odlišný názor, ale doma se prý kvůli tomu rozhodně nehádali.

„Já jsem měl jasno a volil Miloše Zemana. Je to politik, který má svůj názor a řekne, co si myslí,“ prozradil Miloš Navrátil, kterému prý nevadí ani zdravotní stav hlavy státu, o němž se v poslední době hodně diskutuje.

„Já si myslím, že je to jen taková omáčka,“ soudí.

Sledovat politické debaty prý oba manželé neměli čas a rozhodovali se spíše podle sympatií.

„Nebudu svého favorita prozrazovat, ale Zemana bych tam nechtěla,“ přiznala Dita Navrátilová.

Výsledky budou brzy

Adeptů na prezidentské křeslo je devět. Kromě Miloše Zemana bojují o přízeň voličů také Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek.

Volební místnosti budou v pátek otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin. Sečteno by mělo být poměrně brzy.

„Lidé by měli znát výsledky v sobotu, tak kolem čtvrté hodiny odpoledne. Bude to jednoduché sčítání - devět kandidátů, to znamená devět hromádek. Pokud se tedy některé okrsky nezaseknou,“ odhaduje Jaroslav Sláma, který má na starosti přípravy voleb v Přerově.

Do druhého kola, které se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna, postupují první dva kandidáti podle počtu získaných hlasů. Pokud by některého z nich podpořilo více než 50 procent voličů, tak se druhé kolo nekoná.

Změny volebních míst

V Přerově se bude volit jako obvykle v jednapadesáti okrscích a některé z nich lidé nenajdou na tradičních místech.

„Premiéru“ změn si mohli voliči vyzkoušet už během říjnových voleb do Poslanecké sněmovny, kdy ale nové místnosti bez problémů našli, a žádné zmatky nenastaly.

„Okrsky 12, 13 a 14, které se dříve nacházely v budově Střední živnostenské školy v Palackého ulici v Přerově a prostorách Obchodní akademie, se přemístily na Základní školu B. Němcové v Přerově,“ přiblížil vedoucí oddělení spisové služby a voleb magistrátu Pavel Šlesinger.

Také okrsek číslo 27, kam chodí volit obyvatelé ulic Čechova, Husova, náměstí Svobody, Škodova a Havlíčkova, se přemístil z Gymnázia Jakuba Škody do budovy magistrátu ve Smetanově ulici 7.

V budově magistrátu na náměstí T. G. Masaryka v Přerově, kde se vyřizují občanské průkazy, bude po celou dobu konání voleb nepřetržitá služba pro „zapomnětlivce“. Pokud někdo na poslední chvíli zjistí, že má propadlou občanku, může si zde vyřídit novou.

A jak dopadly prezidentské volby před pěti lety?

Před pěti lety bojovali o Hrad dva kandidáti - Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg. Ve druhém kole nakonec zvítězil Miloš Zeman, který přesvědčil 54,802% voličů, druhý skončil Karel Schwarzenberg se 45,198%.

Na Přerovsku se v prvním kole hlasovalo jinak, než v jiných regionech - v prvním kole jednoznačně zvítězil Miloš Zeman, který získal důvěru 27,97% voličů, a druhý skončil Jan Fischer s podporou 18,20% voličů. Karel Schwarzenberg byl na Přerovsku až čtvrtý (14,88%). K urnám přišlo v prvním kole celkem 59,85 procent voličů.

Přerované volili nejvíce Miloše Zemana a Jiřího Dienstbiera, u obyvatel Hranic bodovali Miloš Zeman a Jan Fischer, stejně jako u voličů v Lipníku a Tovačově. Kojetín zase vsadil na Miloše Zemana a Jiřího Dienstbiera. Ve druhém kole na Přerovsku jednoznačně zvítězil Miloš Zeman - získal přes 66%.