Volby do Evropského parlamentu byly před pěti lety propadákem. Sečteno má být až v neděli

Ilustrační foto | Foto: David Rošický

O jménech nových europoslanců rozhodnou už nadcházející víkend občané, kteří zamíří do volebních místností. Ty se na Přerovsku otevřou v pátek 24. května v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin.