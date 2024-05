Kvůli plánované celorepublikové stávce se ve středu 29. května na jeden den uzavře také budova Okresního soudu v Přerově. Justiční odbory vyhlásily jednodenní výstražnou stávku z důvodu dlouhodobého finančního podhodnocení zaměstnanců soudu.

Ilustrační foto

„V Přerově se ke stávce připojilo devadesát pět procent našich zaměstnanců, takže ve středu nebude fungovat informační centrum, zavřená bude podatelna i pokladna. Některá nařízená jednání se neruší, ale soudci je provedou bez zapisovatelek tam, kde to jde - tedy v bagatelních věcech. Jinak soud pro veřejnost fungovat nebude,“ uvedl předseda Okresního soudu v Přerově Jiří Barbořík.

Lidé narazí na dveřích budovy na cedule s nápisem Zavřeno a bližší informace o protestu zjistí také na webových stránkách. „Podání ke zdejšímu soudu lze v den stávky podat elektronicky nebo poskytovatelem poštovních služeb. Na webu je zveřejněn seznam jednání, která byla nařízena na 29. května a z důvodu stávky byla odvolána,“ upřesnil Barbořík.

Zaměstnanci soudu stávkují za zvýšení platů. „Pracovníci ke stávce přistoupili zejména z důvodu dlouhodobého platového ohodnocení, kdy ani částka, kterou dostali přidáno, nedorovnává pokles životní úrovně s tím, že to ani nešlo do tarifů, ale formou mimořádných peněz. Do budoucna tedy nemají garantováno, že jim tyto peníze zůstanou,“ vysvětlil předseda přerovského soudu Jiří Barbořík.

V celé republice se podle informací Odborového svazu justice ke stávce připojilo devadesát procent z 9 500 zaměstnanců. Protestu se zúčastní všechny soudy, s výjimkou Ústavního.

Představitelé justice poukazují na platové podhodnocení zaměstnanců svých soudů dlouhodobě a vysvětlují, že lidé odcházejí za lepšími výdělky jinam. Soudcovská unie i jednotlivé soudy už dříve vzkázaly, že stávku podpoří. Soudci podle Listiny základních práv a svobod stávkovat nemohou.

Místopředseda Nejvyššího soudu Petr Šuk loni u ministerstva financí vyjednal, že zaměstnanci soudů dostali přidáno v průměru 1500 až 1700 korun hrubého měsíčně. Součástí dohody je, že platy budou dál růst a v roce 2025 dosáhnou výše průměrného platu ve veřejné sféře bez započítání platů učitelů a ozbrojených složek.

Podle Marie Šafrové z Odborového svazu justice nemá justiční aparát finance na základní životní potřeby. Ke stávce se připojí například i asistenti soudců, justiční čekatelé či pracovníci IT. „Zaměstnanci soudů mají nepoměrně jinou práci než ti na jiných úřadech. Spolupodílejí se na výkonu soudní moci, vydávají poměrně náročná rozhodnutí. Řada z nich rozhoduje samostatně, pomáhají soudcům,“ shrnula Šafrová. „Bez kvalitních protokolujících úřednic nemůže soudce vést jednání. Vycvičit kvalitní protokolující úřednici nebo kvalitní vedoucí kanceláře trvá pět až šest let,“ řekla.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek už dříve uvedl, že jednání s ministerstvem financí skončila na mrtvém bodě a ve vládě není vůle platy zvýšit. Nespokojenost zaměstnanců chápe, ale jeho rezort finance na navýšení platů nemá.