„Dopoledne přichází méně lidí, nejvíce je jich v odpoledních hodinách a v podvečer, kdy se to sem nahrne. Ztrátu, která nám vznikla zrušením předvánočního prodeje, už ale nedoženeme, i když budeme mít stánek otevřený až do konce ledna,“ řekla Eliška Bartoníková, která na náměstí prodává punč.

Podle jejího mínění bylo zrušení vánočních trhů ve městech zbytečné - velká obchodní centra totiž praskala ve švech a lidé se scházeli i na jiných místech ve městě.

Stánkaři by chtěli lidem zpříjemnit alespoň konec letošního roku. Přerované jsou totiž zvyklí potkávat se během vánočního času na koncertech a nejrůznějších akcích, které byly kvůli epidemickým opatřením zrušeny.

„Na Silvestra budeme mít otevřeno a chtěli bychom tu zůstat minimálně do 22 hodin. Záležet bude hlavně na zájmu lidí,“ dodala Eliška Bartoníková.

Silvestrovská show otužilců se ruší, ohňostroj na Nový rok bude

Na horký punč přišla v úterý odpoledne se svou kamarádkou i paní Milena.

„Chybělo nám to - hlavně koncerty, které se už druhý rok nekonají a náměstí je prázdné. Dříve se bylo na co těšit - na Štědrý den jsme vždy s celou rodinou zašli na koncert Pavla Nováka, až do Silvestra jsme si na náměstí užívali setkání s přáteli. Snad se to zase někdy vrátí,“ doufá starší žena.

Prodejci nabízejí u šesti „okýnek“ punče, svařáky, langoše, párky v rohlíku, ale i trdelníky, horkou čokoládu, kávu a další občerstvení. Stánky jsou otevřené každý den od 9 do 22 hodin.

„Na Silvestra plánujeme prodloužit provozní dobu až do jedné hodiny po půlnoci, aby si lidé užili silvestrovskou atmosféru a mohli přivítat příchod nového roku na náměstí. Program nepřipravujeme, ale k příjemné pohodě bude náměstím znít reprodukovaná hudba,“ uvedl ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.

Přerovská škola lákala na prohlídku i krmení zvířat

Kdo bude mít zájem, může se na horký nápoj zastavit také cestou z novoročního ohňostroje, který bude odpálen na břehu Bečvy 1. ledna úderem šesté hodiny večer.

Působivé světelné a zvukové představení potrvá deset minut a bude mít pět hudebních částí - až na jednu budou všechny rytmické a dynamické.

„Ta jedna bude zase mile nostalgická a pohladí na duši,“ slibuje ohněstrůjce Pavel Novák.

Světelnou show, kterou mohou Přerované sledovat ze břehů řeky Bečvy, ale i okolních lávek a mostů, bude doprovázet hudba z osmdesátých a devadesátých let minulého století.