Na přerovské děti čekají v Michalově vodo-písko-hrátky

Na zpestření prázdnin se mohou těšit i letos přerovské děti. Voda, písek, zábava a cesta do pohádky - to všechno bude spojovat akci, kterou pořádá přerovská radnice. Vyrobit si z písku třeba hrad, dinosaura nebo sněhuláka budou nejmenší moci 27. července od 10 do 14 hodin v Michalově - na dětském hřišti u občerstvení U Králíčka.

Letní pískovaná 2022 bavila malé i velké návštěvníky přerovského parku Michalov. | Foto: Veronika Vojáčková