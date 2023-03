Na parkovišti před obchodním centrem Přerovanka se ještě letos objeví závory. Pokud se nový systém osvědčí, rozšíří se i na další prostranství v Přerově. Parkovací závory by se v budoucnu mohly objevit i na náměstí Přerovského povstání.

Na parkovišti před Přerovankou (na snímku) by se měly ještě letos objevit závory. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Od loňského roku máme pod stavebním povolením pilotní projekt, který řeší parkování v Kratochvílově ulici. Chtěli bychom osadit parkoviště před Přerovankou závorami. To znamená, že řidič z něj nevyjede, dokud nezaplatí příslušný poplatek,“ přiblížil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Parkoviště u Přerovanky je řidiči vyhledávané, protože se nachází přímo v centru města. Jeho kapacita je přibližně třicet míst.

„Stavební povolení už je platné a čekáme jen na to, až se rozjedou obalovny. Nejprve je totiž nutné upravit na parkovišti povrch a proběhnou zde i nějaké přeložky. Jsme ale nachystaní a ještě letos bychom chtěli tuto akci zrealizovat,“ řekl.

„Lidé, kteří si zakoupí parkovací kartu nebo si zaplatí lístek, budou mít, kde odstavit auto. Ne každý je totiž ochoten zaplatit deset korun,“ poznamenal Tomáš Navrátil.

Město pro svůj pilotní projekt záměrně vybralo menší parkoviště u Přerovanky. „Kdybychom závory udělali na náměstí Přerovského povstání, kde je velkokapacitní parkoviště, a systém se neosvědčil, tak bychom se se zlou potázali,“ doplnil přerovský radní Michal Zácha (ODS).

Na nedostatečnou kontrolu toho, zda řidiči na placených parkovištích skutečně hradí poplatky, upozornili pirátští zastupitelé. Podle nich kontrola ve srovnání s jinými městy pokulhává.

„V Přerově nefunguje ani úplný základ, tedy výběr poplatků za parkování na veřejných místech. Vidět je to třeba na Žerotínově náměstí, kde podle odhadů nemá devadesát procent aut uhrazený parkovací poplatek. Město tak ročně přijde zhruba o 2 miliony korun,“ míní opoziční zastupitel Petr Dostalík (Piráti).

„Nejedná se jen o náměstí, stejné je to i v jiných lokalitách. Přerov tak přichází o mnohem více peněz. A jsou to právě ty finanční prostředky, které by se mohly do parkování dál investovat. Extrémní pokutování nemá smysl a rozhodně není dlouhodobě udržitelné. Už kvůli tomu, že v Přerově nemáme problém jen s neplacením parkování na vyhrazených místech, ale i se stáním aut ve žlutých zónách, zákazech nebo na křižovatkách. Je potřeba přijmout systémové opatření,“ soudí Dostalík.

Podle přerovského primátora Petra Vrány (ANO) se názory mezi lidmi různí. „Ti, kteří dostávají pokuty za nevhodné parkování, si stěžují, že by jim městská policie neměla udělovat sankce, ale měla by si všímat závažnějších věcí. Jiní zase poukazují na to, že se placené parkování neřeší. Závorový systém by to měl sto procentně odfiltrovat,“ zhodnotil primátor.