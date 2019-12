Na Nový rok na Helfštýn? Letos už už po třiačtyřicáté i s příjemným programem

Popřát si s přáteli do nového roku, ale udělat i něco pro své zdraví a shodit po svátcích nadbytečná kila. Zimní výstup na Helfštýn je tradiční akcí, bez které se začátek roku zkrátka neobejde. Jen loni se vydalo první lednovou sobotu na hrad neuvěřitelných 3 255 návštěvníků a i letos se dá očekávat rekordní zájem. Brány Helfštýna se otevřou v sobotu 4. ledna, a to v době od 8 do 15 hodin.

42. ročník tradičního zimního výstupu na Helfštýn | Foto: Deník / Liba Mátlová