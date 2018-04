Na Nejmilejším koncertě vystoupily děti z domovů. Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Osmnáctiletá Nikola Suchá z Dětského domova v Plumlově má hlas, se kterým by mohla klidně okouzlit i porotu pěvecké soutěže Superstar. Sen zazpívat si někdy před vyprodaným sálem by si prý v budoucnu ráda splnila.

„Lákalo by mě to stát se zpěvačkou, ale myslím, že na to zatím nemám. Po škole půjdu pracovat jako kuchařka,“ říká skromně dívka.

Publikem jejího pěveckého vystoupení se stali ve středu dopoledne účastníci Nejmilejšího koncertu, který se konal v přerovském klubu Teplo. Divadelní scénky, ale i taneční a hudební vystoupení na něm představilo na šest desítek dětí z jedenácti Dětských domovů v Olomouckém a Zlínském kraji.

Nápaditých choreografií se zhostily děti z Přerova, Lipníku, Hranic, ale i Olomouce, Liptálu, Zábřehu, Plumlova či Zlína.

„Ve srovnání s loňským ročníkem se do přehlídky zapojilo mnohem více souborů, což nás opravdu těší,“ pochvaluje si Jan Pavlas, ředitel Dětského domova v Přerově.

Tradice uspořádat Nejmilejší koncert podle něj vznikla před sedmadvaceti lety a jejím smyslem bylo ukázat, že i v dětských domovech jsou nadané děti, které se umějí prosadit. Přestože je jejich situace bez podpory rodičů mnohem složitější.

„Dnes už se ale děti do zájmové umělecké činnosti tolik nehrnou, protože všichni sedí u tabletů a počítačů,“ posteskl si Jan Pavlas. Například Dětský domov v Olomouci nouzí talentů rozhodně netrpí - má vlastní kapelu, která existuje už čtyřiadvacet let a vychovává nadané muzikanty i zpěváky.

„Zrovna dnes večer máme slavnostní den a pořádáme v Olomouci tisící vystoupení v naší historii. Pomalu totiž končí generace super talentů, a proto jsme chtěli uspořádat bilanční koncert. Jsou u nás děti, které odmalička zpívají, ale máme i nadané kytaristy,“ doplnil ředitel Dětského domova v Olomouci Dalibor Křepský.