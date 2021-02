Konec nouzového stavu automaticky neznamená, že se život vrátí po všech stránkách do starých kolejí. Občané, kteří zavítají na přerovský magistrát, i nadále narazí na některá omezení. Z velké části bude platit režim, nastavený od loňského podzimu, který bez problémů fungoval.

Sídlo přerovského magistrátu. Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Všichni víme, že i když nouzový stav končí, problém s koronavirem samozřejmě nezmizel. Chceme v co největší míře ochránit občany i naše úředníky, a proto v opatřeních pokračujeme. Magistrát bude pro veřejnost otevřen v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, s přestávkou od 11.30 do 12.30 hodin,“ řekl tajemník přerovského magistrátu Petr Mlčoch.