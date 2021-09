Kromě toho mohou lidé vidět na zemi řadu atraktivních strojů, mezi nimi poprvé víceúčelový letoun F-35 Lightning II nebo bezpilotní letoun MQ-9 Reaper.

V okolí letiště se i letos tvoří kolony aut, vzhledem k omezené kapacitě akce ale nejsou tak dlouhé jako v jiných letech. Operátor speciální policejní linky Michal Tichý řekl ČTK, že kolony ze všech stran dosahují maximálně tří kilometrů.

Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Na akci se představují armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 17 zemí. Speciální partnerskou zemí je letos Švédsko.

Bojový stroj F-35 Lightning II italského letectva je prvním letadlem páté generace, které si mohou prohlédnout lidé ve střední Evropě. Mezi vlastnosti, které stroj řadí mezi letouny páté generace, patří neviditelnost pro radary, vysoké manévrovací schopnosti nebo víceúčelovost. Také bezpilotní americký prostředek MQ-9 Reaper je k vidění na jedné z prvních akcí v Evropě.

„Těší nás, že MQ-9 Reaper se prezentuje právě s F-35, protože to je trend budoucnosti. Máme potvrzeno, že F-35 a Reaper se doposud takto společně potkaly jenom na největších veletrzích v Evropě, ale ne na akci pro veřejnost tohoto typu. Reapery měla veřejnost možnost vidět jenom třeba ve zprávách v kontextu různých operací, které probíhaly v Afghánistánu nebo v Iráku,“ řekl předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík.

Na akci hned ráno dorazily tisíce lidí. V areálu se neustále rozléhá hluk motorů či střelba. Na ploše letiště mohli lidé vidět cizineckou policii v ukázce útoku na letiště nebo přepad v provedení průzkumné skupiny a vrtulníku. Ve vzduchu se předvedly například letouny ze švédské historické letky J32 Jansen a SK 35C Draken.

Vstup na dvoudenní akci, která se koná nedaleko Ostravy, je zdarma. V minulosti ji navštěvovalo i přes 200 000 lidí, mnoho také ze zahraničí, zejména z Polska a Slovenska. Loni musely být Dny NATO kvůli koronavirové pandemii bez diváků v místě akce, lidé mohli program sledovat v televizi a na internetu. Letos je počet diváků omezený maximálně na 40 000 každý den.

Kvůli kontrole počtu lidí si letos návštěvníci poprvé museli předem pořídit vstupenky. Jsou sice nadále zdarma, ale lidé zaplatili 15 korun jako servisní poplatek. Musí rovněž mít potvrzení o bezinfekčnosti, tedy očkování proti covidu-19, prodělání nemoci nebo negativním testu.

V sobotu navštívilo akci okolo 33 000 lidí. Řekl to předseda pořádající organizace Jagello 2000 Zbyněk Pavlačík s tím, že konečná čísla ale ještě nejsou k dispozici. Podle organizátorů jde o největší letošní akci v republice, v neděli bude pokračovat. „V sobotu je to pro přespolní, což víme i zpětně od Českých drah, které sem vypravují vlaky. Neděle je preferována těmi, kteří to mají v bližší dojezdové vzdálenosti. Vážíme si všech, kteří přišli navzdory předpovědi počasí,“ řekl Pavlačík.