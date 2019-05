Každý tým má vlastní strategii, jak ukázat nepříteli záda. V závodu dračích lodí na přerovské Laguně ale o vítězství zase tolik nejde. Pro většinu účastníků je důležité, že se tu sejdou s přáteli a vychutnají si příjemný víkend v prostředí přírodního koupaliště.

Po loňském rekordním ročníku, kdy se Festivalu dračích lodí zúčastnilo na sedmapadesát týmů, bylo letošní klání o něco slabší. Postaralo se o to počasí a především zvýšená hladina řeky Bečvy, která se začala v noci na čtvrtek na některých místech rozlévat.

„Už loni jsme se trochu rouhali, že bude zase hezky a počasí jako obvykle vyjde - a to se nám asi vymstilo. Poslední týden jsme se opravdu modlili, protože pořád pršelo. Když byl ve čtvrtek zatopený podjezd u chemičky, tak jsem se šla podívat i na Lagunu, abych zjistila, jestli Bečva nepřetéká i sem. Naštěstí se počasí umoudřilo,“ řekla jedna z organizátorek závodu Silvie Maňáková.

Podobnou zkušenost už pořadatelé mají - při povodních v roce 2010 se voda vylila z Laguny až na chodníky a závod bylo nutné přesunout na osecký Jadran.

Festival dračích lodí pořádá každoročně domácí tým Moravian Dragons. Soutěží se ve čtyřech kategoriích - o firemní a školský pohár, čistě ženské posádky soupeří v závodu o nejlepší Dračice, Fun pohár je zase určen posádkám, které netrénují a startují jen tak pro radost.

„Týmy jsou ještě rozdělené na dvacítky a desítky, to znamená dvacet pádlujících na lodi a deset pádlujících na lodi. Většina účastníků tady není poprvé a vědí, co závod obnáší. Mají k dispozici dva zkušební tréninky na řece Bečvě, kde jim zkušení kormidelníci řeknou, jak se pádluje a co mají dělat, protože jsou na lodích i nováčci,“ přiblížila.

Závod ani letos nevynechal přerovský tým Pozdní sběr, který je už tradičním účastníkem.

„Kdysi jsme začínali soutěžit za vinotéku - a odtud i náš název. A také proto, že stále zrajeme jako víno,“ vysvětlila se smíchem kapitánka Jana Juřenová. Tréninkové úsilí před závodem prý nebylo nutné zvyšovat.

„Přemluvit tým je vždycky nejtěžší. Dáváme si jen dva tréninky a většinou to stačí. My ale víme, že nejedeme vyhrát, ale zúčastnit se. A taky se dobře pobavit,“ poznamenala.

Ambicemi se netajil firemní tým Ermonta Dragons, který startoval i na minulých ročnících.

„První rozjížďku jsme vyhráli a teď jsme byli druzí. Naše forma ale slábne s přibývajícím časem a vypitými pivy. Od toho se bude všechno odvíjet,“ byl opatrný v odhadech kapitán týmu Vladimír Kubaník.

Návštěvníci si atmosféru slunečného dne na březích Laguny užívali - někteří se opalovali, jiní povzbuzovali své favority. Zpestřením bylo i vystoupení folklorních souborů, které se na Laguně zastavily po cestě na kácení máje. Lidé si užili vystoupení dětského folklorního souboru Trávníček ze Základní školy Trávník v Přerově, Vizovjánku z Vizovic a Dúbravěnky z Dubňan.