Lipník nad Bečvou – Plastika Pavla Tasovského s názvem Houpací křeslo se stala jasným favoritem soutěže, kterou uspořádali organizátoři výstavy Kov ve městě v Lipníku nad Bečvou. Lidé mohli na anketních lístcích zakroužkovat jeden až tři vystavené exponáty, které se jim líbily nejvíce. Anketa byla vyhodnocena tento týden ve středu.

Lidé mohli vybírat ze třiceti děl předních uměleckých kovářů, které zdobí každý rok v létě městskou památkovou rezervaci v Lipníku.Tentokrát mezi nimi byly plastiky známých osobností – Alfreda Habermanna, Igora Kitzbergera, Pavla Tasovského, ale také Michala Ptáčka či Luboše Krátkého.

„Hlasování o nejzdařilejší plastiku se zúčastnilo 137 respondentů, z nichž nejmladšímu byly tři roky a nejstarší měl jednaosmdesát," prozradila manažerka výstavy Blanka Prudilová. Do soutěže se podle ní nejvíce zapojili mladí lidé a děti ve věku od 10 do 19 let.

Vítězný exponát od Pavla Tasovského, jenž získal 48 hlasů, zdobil prostranství u vstupu do podloubí vedle radnice na náměstí T. G. Masaryka. „Prvenství Houpacího křesla nás nepřekvapilo. Denně se na něm vystřídaly desítky lidí všech věkových kategorií a bylo neustále v provozu. Bylo hezké pozorovat, s jakou radostí si ho užívají všichni – od dětí po seniory," řekla Blanka Prudilová.

Druhým nejoblíbenějším exponátem se stal Kůň od Michala Ptáčka (42 hlasů), na třetím místě skončil Homo Animal od stejného autora (36 hlasů). Oba exponáty stály na náměstí za morovým sloupem. (pu)