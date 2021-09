Nový asfalt, značení a absence zákazových značek. Se začátkem školního roku došlo v Prostějově z pohledu řidičů k výraznému uvolnění pomyslného dopravního špuntu. Po dvou měsících mohou automobilisté projet celou Kosteleckou ulicí a prakticky celými Vrahovicemi.

Do Smržic rovnou od nového Kauflandu. Část severního obchvatu, která vznikla mezi říčkami Romží a Hloučelou voní novotou.

Zkušební provoz

"Úsek od Olomoucké ulice až po odbočku na Smržice, byl uveden do zkušebního provozu od 1. září," informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že od stejného data je zkušebně otevřena i další část velkolepé dopravní stavby.

"Nová okružní křižovatka byla uvedena do zkušebního provozu taktéž od 1. září s tím, že bude možné zatím pouze projet ve směru na Kostelec na Hané a na Prostějov," potvrzuje Rozehnal a dodává: "Odbočka na severní obchvat a na Smržice nebude z této komunikace zatím možná."

Z centra do Vrahovic okolo bývalého Oděvního podniku nebo myší dírou. Od Hloučely se dá projet celou místní částí.

"Ve středu byl zprovozněn úsek Vrahovické ulice od křižovatky s Průmyslovou a ulice je průjezdná až k náměstí Padlých hrdinů. Do konce roku bude uzavřen most přes Hloučelu až po křižovatku s Průmyslovou ulicí," vysvětluje náměstek primátora.

Uzavřený úsek se dá objet

Uzavřen tak bude přibližně pěti set metrový úsek okolo sladovny a bývalého pivovaru. Do Vrahovic se dá dostat z několika směrů.

"Konečně už se to otevřelo, ten kousek co zůstane zavřený se dá v klidu objet bez nějaké větší zajížďky. Hlavní je, že se dá do Vrahovic dostat přes myší díru," s viditelnou úlevou komentuje stávající stav Hana Slezáková.

Původní termín dokončení severního obchvatu byl na jaře příštího roku. Podle Jiřího Rozehnala, by se mohla řidiči toužebně očekávaná spojka otevřít mnohem dříve.

"Stavba severního obchvatu opravdu běží dle harmonogramu, nevyskytly se žádné problémy. Práce provádí velmi zkušené firmy s dlouholetou praxí a je to skutečně znát. K otevření hlavního mostu by mohlo dojít do konce letošního roku," uzavírá optimisticky náměstek.