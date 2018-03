Na Helfštýně panuje velikonoční nálada. Podívejte se

Procházet se po třídě 17. listopadu v Přerově po setmění není zrovna příjemné. Kdyby do tmy nezářila jako maják nedaleká nákupní galerie, tak by tato ulice rozhodně nevypadala jako jedna z nejfrekventovanějších ve městě. Radnice se proto po četných stížnostech obyvatel rozhodla investovat do rozšíření stávajícího osvětlení. Stát bude 600 tisíc korun.