Na Helfštýn? V sezoně jen od čtvrtka do neděle, kvůli opravám

Vyrazit na výlet do přírody a po cestě navštívit některou z památek. Turistická sezona pomalu začíná a už v dubnu se mohou lidé těšit na prohlídku hradů a zámků. Středověký hrad Helfštýn ale čekají omezení - a to kvůli náročné rekonstrukci renesančního paláce. Otevřeno zde bude jen od čtvrtku do neděle.

„Obléhání hradu“ stavebníky začalo už loni na podzim. Součástí komplikované stavby je nejen statické zajištění, ale i sanace zdiva a vyspárování spár. Zastřešena by měla být podstatná část paláce a největší místnost má mít skleněný strop. Je to proto, aby se zde v budoucnu mohly pořádat společenské akce, přednášky nebo výstavy. Nákladná rekonstrukce, do níž investuje Olomoucký kraj více než šedesát milionů korun, ukrojí z kalendáře dvě turistické sezony. Po celou dobu oprav se ale musejí návštěvníci smířit s omezeními. „Po zahájení sanačních a rekonstrukčních prací loni v září vznesl zhotovitel požadavek, zda by kvůli převážení materiálu a větší bezpečnosti návštěvníků nebylo možné hrad uzavřít v době od pondělí do středy. Vyšli jsme mu tedy vstříc a hrad bude otevřený od čtvrtku do neděle,“ přiblížil ředitel Muzea Komenského v Přerově Radim Himmler. ČTĚTE TAKÉ: Kamenolom ve Veselíčku opět ožil. Co na to místní? O velké akce nepřijdete O největší kulturní akce, jako je celosvětové setkání uměleckých kovářů Hefaiston, Festival vojenské historie nebo Helfštýnská pouť, ale lidé nepřijdou a zůstanou zachovány v plném rozsahu. Náročné opravy paláce potrvají až do září příštího roku. ČTĚTE TAKÉ: Šermíři i František Nedvěd. Velikonoční jarmark bude i s pestrým programem Nádvoří připomíná tankodrom Okolí hradu vypadá v těchto dnech jako jedno velké staveniště. „Louka před Helfštýnem je rozježděná, protože je zde sklad techniky a materiálu. Nádvoří zase připomíná tankodrom. Stavba s sebou přináší stroje, prašnost a hlučnost, což jsou věci, které zkrátka nejde odpárat. Tento týden se betonovala opěrná zeď a je těžké si představit, že by se v takovém stavebním ruchu měli pohybovat návštěvníci,“ líčí kastelán hradu Jan Lauro. Středověký hrad Helfštýn má v březnu otevřeno jen o víkendech a první velkou akcí je přehlídka lidových řemesel s ukázkami tradic s názvem Velikonoce na hradě. Brány Helfštýna se otevřou od 30. března do 2. dubna, a to v době od 9 do 16 hodin. ČTĚTE TAKÉ: Smuteční síň čeká generální oprava. Takto by po ní mohla vypadat

Autor: Petra Poláková-Uvírová