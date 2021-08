V hlavním pavilonu A chtějí pořadatelé návštěvníky okouzlit připomínkou antického světa. Součástí hlavní expozice inspirované visutými zahradami Semiramidinými jsou tekoucí proudy vody, kaskádovité záhony plné květin a tisíce léčivých rostlin.

„Na Floru chodím pravidelně, a jak se mi jedna z posledních květinových expozic vůbec nelíbila, tato je překrásná. Libí se mi kaskádovité záhony s květinami a po obvodu ty překrásné květinové vazby. Celkově to na mě působí velice dobře,“ hodnotila pojetí hlavní expozice v pavilonu A paní Věra z Olomouce.

Spokojeni byli i výletníci z Bruntálska. Ty by ale v pavilonu A potěšilo více řezaných květin.

„Je to takové chudší, prázdnější. Bylinky, celá expozice, sochy, to je moc pěkné, ale potěšilo by nás větší množství květin,“ shodli se manželé, kteří přijeli na letní Floru z Milotic nad Opavou.

Hlavními motivy květinové expozice jsou léčivá síla přírody a připomínka antického světa levitující nad hlavami návštěvníků.

„Věřím, že hlavní expozice inspirovaná babylonskými visutými zahradami legendární královny Semiramis návštěvníky ohromí a současně jim nabídne příležitost se díky záplavě vůní, barev a zvuku tekoucí vody alespoň na chvíli zastavit a zapomenout na každodenní shon,“ zvala do pavilonu A Eva Fuglíčková, předsedkyně představenstva Výstaviště Flora.

Mnozí návštěvníci spojili prohlídku expozic s nákupem rostlin a zahradnických a hobby potřeb. Letní zahradnické trhy se širokým sortimentem jsou zájemce připraveny ve venkovním areálu a také v části pavilonu G.

Vlastní expozici pojmenovanou Zdraví z přírody pro návštěvníky nachystal v pavilonu E Český zahrádkářský svaz. Hlavní roli zde hrají bylinky a koření, členové Českého zahrádkářského svazu návštěvníkům prozradí i méně známé možnosti, jak může příroda prospět jejich zdraví.

V pavilonu H je zase připravena populárně-naučná expozice Výzkumná laboratoř rostlin, kde jsou prezentovány moderní trendy v pěstování rostlin a praktické ukázky jejich zpracování. V pavilonu G čeká na návštěvníky v rámci tradičních Dnů moravských vín široká nabídka kvalitních vín od zkušených vinařů a profesionálních sommelierů.

V sobotním a nedělním programu bude mít své místo letní For Model.

„Na letní etapu Flory Olomouc zveme i milovníky železnice, modelů a sběratelství,“ lákala manažerka projektu Flora Olomouc Lenka Weiserová.

Letní For Model se bude konat ve venkovní části Smetanových sadů v okolí jezírka a letní scény. Návštěvníci se mohou těšit na zahradní modelovou železnici s parní lokomotivou, na níž se povozí děti i dospělí. Jezírko ve Smetanových sadech pak bude patřit lodním modelářům.

Do bohatého doprovodného programu spadají přednášky, ukázky aranžování a vazby květin, předváděcí akce, odborné semináře, hudební vystoupení, aktivity pro děti či odpočinková zóna iniciativy Zaparkuj.

Dobrou zprávou pro návštěvníky letní Flory je, že při vstupu do areálu Výstaviště Flora nepotřebují žádné potvrzení o testu, očkování či bezinfekčnosti. V pavilonech a dalších vnitřních prostorách však lidé musí dodržovat hygienická opatření, na která jsou už zvyklí i v běžném životě.

„To znamená neshlukovat se, mít zakrytá ústa i nos respirátorem, používat dezinfekci a také udržovat rozestupy, u nichž nyní platí vzdálenost jeden a půl metru,“ připomněla Eva Fuglíčková.

Letní etapa Flory Olomouc se koná do neděle 22. srpna. Základní vstupné činí na místě 160 korun, online 140 korun.

ROZDĚLENÍ EXPOZIC:

Pavilon A: Souznění s přírodou - hlavní expozice

Pavilon E: Zdraví z přírody, pěstitelská poradna ČZS

Oranžerie: Příroda v malbě, malba v přírodě

Pavilon H: Výzkumná laboratoř rostlin

Pavilon G: Dny moravských vín

Smetanovy sady - okolí jezírka a letní scény: letní For Model (sobota - neděle)

Areál Samba: Povídání s Jožkou Šmukařem „Nevinně o víně“ (sobota 19:00 - 22:00)

Venkovní areál výstaviště a pavilon G: letní zahradnické trhy

Zdroj: Výstaviště Flora Olomouc