Skloubit dva návrhy na podobu rozhledny na Čekyňském kopci, z nichž jeden vzešel z loňského participativního rozpočtu a druhý předložili radní, bude úkolem nově vzniklé pracovní skupiny. Podle přerovského primátora Petra Vrány (ANO) je potřeba najít kompromis - komise by měla řešit podobu rozhledny, její výšku i finanční náklady.

Výhled z Čekyňského kopce (na snímku) by měla nabídnout nová rozhledna, která loni v rámci participativního rozpočtu zaujala Přerovany. | Foto: Magistrát města Přerova

Návrh na podobu rozhledny na Čekyňském kopci předložil loni v červnu přerovský radní Jakub Navařík (ODS). Její stavba by přišla na pět až osm milionů korun. Ve stejné době ale dorazil k úředníkům také návrh do participativního rozpočtu od Petra Chmelaře z Přerova, jenž přišel s nápadem vybudovat na stejném místě rozhlednu za 500 tisíc.

„Protože pro jeho návrh občané hlasovali a probojoval se do finále, mělo město na stole varianty dvě - jednu velkorysejší a druhou levnější. Podle navrhovatele Petra Chmelaře by měla rozhledna vzniknout v Knejzlíkových sadech u památníku a nabídnout výhled na Přerov a přilehlé okolí. Měla by být jednoduchá, s použitím dřeva - s ohledem na omezený rozpočet,“ popsala mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

V nově zřízené pracovní skupině jsou zástupci koalice i opozice - Jakub Navařík, Miloslav Dohnal, Lada Galová, Tomáš Dostal, Igor Kraicz, Jan Horký a Jaromír Horký. Předkladatel původního návrhu Jakub Navařík vysvětlil, proč by měla stát rozhledna právě na Čekyňském kopci.

„V blízkosti se nachází turisticky atraktivní lokalita, která je hojně navštěvovaná. Je tu také několik turistických tras. K okolním zajímavostem patří Knejzlíkovy sady, vinice, libosad, socha mamutíka, skupina malých jeskyní nebo dochovaná pozorovatelna civilní obrany,“ shrnul.

V lokalitě je i několik vyhlídek, které také z výšky terénu nabízejí unikátní výhled do mnohakilometrové dálky. Kvůli okolní vegetaci je ale výhled značně omezený. „Pokud by zde byla umístěna rozhledna, umožnila by výhled nejen na celé Přerovsko, ale i širší okolí - například Hostýn, Svatý Kopeček, Dub na Moravě nebo Kroměříž,“ doplnil. Protože se oblast nachází v ochranné zóně letiště, je předpokládaná maximální výška rozhledny zhruba 25 metrů nad zemí.

Přerované loni podpořili několik návrhů v rámci participativního rozpočtu. Kromě rozhledny za 500 tisíc korun dali hlas i zelené zastávce za 450 tisíc, mobilnímu kinu za 350 tisíc nebo návrhu na pořízení košů na psí exkrementy za 90 tisíc. V letošním roce už se sešlo 55 návrhů na vylepšení Přerova, což je o deset více než loni.

„Týkají se například veřejné dopravy, parkování, oprav chodníků, mobiliáře, dětských hřišť a sportovišť, ale i oprav pomníku, pítek ve městě nebo bezbariérových úprav. O tom, které náměty postoupí do hlasování občanů, se rozhodne během prázdnin,“ nastínil František Zlámal z odboru rozvoje přerovského magistrátu.