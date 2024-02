VIDEO/ Vybalování krabic, stěhování techniky, zařizování kanceláří a sžívání se s novým pracovním prostředím, ve kterém budou trávit příští roky. Na bochořském letišti se v těchto dnech zabydlují první vojáci roty průzkumných a bojových bezpilotních prostředků z Prostějova. Celý 533. prapor bezpilotních systémů se sem má přemístit do roku 2028.

Přerov, letiště, vojáci z Prostějova | Video: Deník/Petra Poláková - Uvírová

Prostějovští vojáci se nastěhovali do prostor, které v minulosti sloužily vojákům zdejší vrtulníkové základny. Armáda z Přerova definitivně odešla v roce 2013.

„Ještě před vlastním stěhováním bylo potřeba nachystat dokumentaci, související s využitím této budovy, vstupy a vjezdy do areálu tak, aby zde mohli vojáci naplno fungovat,“ líčí Jiří Smažil, velitel 533. praporu bezpilotních systémů z Prostějova.

V budově se nachází dislokované pracoviště pro jednu rotu praporu, která zde začne plnit úkoly už od tohoto týdne. „Jedná se o příslušníky roty průzkumných a bojových bezpilotních prostředků. Jednotka se na bochořské letiště přemístila z toho důvodu, že jsme naráželi na kapacitu nemovité infrastruktury v Prostějově. Přerov nám do budoucna poskytuje větší prostor pro rozvoj,“ vysvětluje velitel.

Měšťák v Přerově se dočká nové vzduchotechniky i vytápění

Celý prapor se má přemístit na letiště do roku 2028. „Realita se bude samozřejmě odvíjet od dostupnosti nemovité infrastruktury a rekonstrukce budov. Co se týče objektů, tak z toho, co tady je, určitě využijeme hangár pro bezpilotní prostředky a budovu staré řídící věže. Předpokládáme, že jeden objekt projde rekonstrukcí a stavět se bude i jeden nový - ten je nyní ve fázi projektu. Určitě se to neobejde bez nějakého vozového parku, skladu a toho, co jednotka nezbytně potřebuje,“ upřesňuje potřeby praporu velitel.

Na nové prostředí si zvykají vojáci, kteří dosud sídlili v Prostějově. „Absolutně žádný rozdíl v tom nevidím, co do technického zázemí. Máme tuto budovu vyloženě pro naši rotu, takže prostorově je to pro nás mírné zlepšení,“ popisuje jeden z vojáků, který je podle svých slov na dojíždění zvyklý a v armádě je běžné.

„Cesta mi zabere tak půl hodiny denně. Jsme tady od 1. února a tento týden probíhá uvedení budovy do provozu a vybalování našeho materiálu, který jsme stěhovali, ať už leteckého nebo vojenského a osobního, uzpůsobení kanceláří pro náš běžný život a fungování na letišti. Na tuto fázi máme zhruba deset dní, a po této době budeme schopni plnit výcvikové úkoly z Přerova,“ shrnuje.

Farmářské trhy v Přerově se stěhují na Horní náměstí. Kvůli stavbě nové radnice

Bochořské letiště, jehož vlastníkem je státní podnik LOM Praha, dnes armáda částečně využívá pouze pro výcvik. Působí zde asi dvě desítky firem se zaměřením na leteckou techniku. Ještě do roku 2013 zde sídlila základna vrtulníkového letectva, která se ale kvůli armádním úsporám přesunula do Náměště nad Oslavou.

Areál letiště v roce 2015 poznamenala rozsáhlá sanace objektů v souvislosti s přípravou strategické průmyslové zóny, ze které ale nakonec sešlo. Zbouráno bylo tehdy 32 úkrytů letecké techniky a 30 menších objektů.

„Nějaké upomínky na vrtulníkovou základnu tu stále jsou. Na příjezdové cestě jsme si všimli starých označení, protože tu bylo technické zabezpečení letky, u vzletové a přistávací dráhy jsou i úly pro leteckou techniku, které však aktuálně nejsou využívány,“ zmiňuje jeden z vojáků.

Areál bývalé továrny na Osmeku v Přerově se otevře pro kulturní akce

Výcvik vojáků prostějovského praporu by měl začít naplno v jarních měsících. Podle velitele by působení armády neměli obyvatelé Přerova a okolních obcí nijak pocítit. Hlučnost se nezvýší. „Jedná se o průzkumné bezpilotní prostředky, takže nepředpokládám, že bychom obyvatele Přerova rušili provozem těchto systémů, jimiž v současné době disponujeme,“ podotýká velitel.

Bezpilotní prostředek se pohybuje v operační výšce a sleduje terén. Cílem je hledat objekty zájmu, jež pak zpracuje obrazový materiál. „Bezpilotní systémy jako jsou Puma, Raven a Vážka se pohybují do výšky pět set metrů a vzdálenosti až do dvaceti kilometrů od pozemní řídící stanice. U prostředků Scan Eagle se operační výška pohybuje do 1,5 kilometru a vzdálenosti více jak sto kilometrů,“ upřesňuje velitel.

Primátor města: Věřím, že se úbytek obyvatel v Přerově podaří zastavit

Armáda počítá do budoucna s širším využitím bochořského letiště. „Kromě 533. praporu bezpilotních prostředků by se sem mohla v budoucnu přesunout také další jednotka. Areál ale bude nutné zrekonstruovat, protože je téměř dvacet let nevyužitý,“ nastínil plány mluvčí Velitelství pozemních sil Richard Maňásek.

Vlastník areálu - LOM Praha - už delší dobu registruje zvýšený zájem investorů o využití letiště. Důvodem je výstavba dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, která slibuje lepší dopravní napojení. „Dnes v areálu působí asi dvacet civilních subjektů. Letiště se díky tomu, že se přibližuje dálnice, opět stává středem zájmu a pozornosti, a to i ze strany armády,“ uzavírá mluvčí LOM Praha Pavel Lang.