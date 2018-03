Na benefici Arrhythmie se vybralo 28 451 korun

Řemeslné práce - Řemeslné práce Ostatní řemeslní pracovníci a16 300 Kč

Střihači textilu, kůží a podobných materiálů Stříhačka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16300 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Nástup možný IHNED., , Náplň práce: , Hledáme posilu do výroby - stříhačku, která připravuje materiál ke zhotovení pracovních oděvů;, stříhání dílů jednotlivých oděvů podle již vytvořených střihových poloh, a to na pásové pile, ruční řezací pilou nebo nůžkami, vrstvení látek na polohu, příprava expedice zpracovaného materiálu na šicí dílny., , Požadujeme: , přesnost, zodpovědnost, na pracovišti je kladen důraz na kvalitu práce, praxe ani vzdělání v oboru není podmínkou, ale je výhodou. , Pracovní poloha: převážně v pohybu ve stoje., , Nabízíme: , zaučení, práci ve dvojici se zkušenou stříhačkou, jednosměnný provoz po-pá 6,00 - 14,30 hod., zajímavou práci, práci ve stabilní firmě s možností prodloužení pracovního poměru. Stravování na pracovišti, kantýna, benefitní program volání T-mobile i pro rodinné příslušníky, systém odměn, firemní akce, atd., , Zájemci se mohou hlásit do 17. 3. 2018:, - zasláním životopisu (CV) na email: idornakova@krok-hranice.cz;, - telefonicky (8,00 - 14,00 hod.) na čísle 581 698 365, - osobně (8,00 - 14,00 hod.) na adrese KROK CZ, v.o.s., Komenského 421, 753 01 Hranice. Pracoviště: Krok cz, v.o.s., Komenského, č.p. 421, 753 01 Hranice 1. Informace: Iva Dorňáková, +420 581 698 365.