Myslivecký ples v Troubkách: vyhlášená kuchyně a pračka v tombole

Zvěřinové speciality, bohatá tombola i sál plný tanečníků. Tak se dá v kostce shrnout oblíbený myslivecký ples v Troubkách, na který v sobotu večer zamířily stovky lidí z celého přerovského regionu.

Večer plný zábavy zahájil již tradičně soubor mysliveckých a loveckých trubačů Zátrža.



Členové pořádajícího mysliveckého sdružení Mezivodí spočítali, že má v obci ples opravdu dlouholetou tradici.

„Podle pamětníků se dnes jedná již o jednašedesátý ročník troubeckého plesu. První ročníky se konaly v tanečním sále restaurace Zavadilka, zde v kulturním domě se ples pořádá asi pětatřicet let,“ vylíčil začátky předseda sdružení Stanislav Svozil.



Hlavním důvodem, proč si myslivecký ples v Troubkách oblíbili návštěvníci ze širokého okolí, je vyhlášená kuchyně se zvěřinovými specialitami.

„Letos jsme pro návštěvníky připravili pečeného divočáka, smažené jelení řízky i zvěřinový guláš,“ doplnil Stanislav Svozil.

Lidé, kteří na ples dorazili kvůli tombole, rozhodně zklamaní nebyli.

„Hlavní cenou je automatická pračka, vyhrát lze také muflony, divočáky, srnčí nebo bažanty. V tombole jsou také čtyři kusy zajíců,“ vyjmenoval předseda sdružení.

Bál zahájila Zátrža

O slavnostní zahájení plesu se už tradičně postaral soubor mysliveckých trubačů, který si říká Zátrža. Název vznikl spojením počátečních písmen tří obcí, z nichž hudebníci pocházejí – Zářičí, Troubky a Žalkovice.

„Kluci už fungují asi dvacet let. Hrají na plesech, honech i pohřbech. Všechno jsou to nejen dobří trubači, ale také velice dobří myslivci,“ konstatoval Stanislav Svozil.



Sál kulturního domu měl i v letošním roce tradiční výzdobu. „Obrazy na zdech byly na míru vytvořeny pro Zavadilku, kde se ples původně pořádal. Potom se obrazy přesunuly do kulturního domu. Je to taková historická tvorba zdejšího malíře Oty Štěpaníka, který je prý zvládl namalovat za pouhý týden,“ prozradil Stanislav Svozil.



Během mnoha let si ples v Troubkách vybudoval dobré jméno v okolí. Na zvěřinové speciality každoročně jezdí lidé z celého regionu.

Pro návštěvníky z Přerova byl vypraven autobus od pivovaru. Po skončení programu je zavezl zpět.

„Jezdím sem s rodinou už asi deset let. Zvěřinová kuchyně zde je naprosto bezkonkurenční. Koupil jsem si lístky do tomboly, protože před pár lety jsem vyhrál srnu, snad se na mě štěstí usměje i letos,“ řekl s úsměvem Pavel K. z Přerova.