„Pořád mě nutí, abych si zřídila účet, ale všichni důchodci na to mají větu: Na co účet? Kvůli zdraví ale asi budu muset uvažovat o radikální změně,“ říká seniorka. Největší nápor byl podle ní na poště u nádraží počátkem července, kdy se nový systém teprve „zajížděl“. Dnes je situace o poznání lepší.

„Obvykle bývá plno, ale zatím jsem se nesetkala s nějakou nervozitou, nebo že by někdo řekl: Bábo, co tady s tím čaganem chceš? Když jsem šla ale pro důchod, čekala jsem hodně dlouho. Záleží hlavně na tom, kolik je tam Romů, ti totiž většinou chodí s celými rodinami, takže to minule trvalo hrubě přes hodinu. Většinou fungují jen tři přepážky,“ popisuje.

Podle ní už to má většina Přerovanů po prvních týdnech „vychytané“. „Vědí, že když přijdou po jedné hodině odpoledne, tak nemusejí dlouho čekat. Snažila jsem se jít vždycky kolem jedenácté. Postála jsem si tady frontičku i hodinu, ale jen jednou nebo dvakrát,“ prozrazuje seniorka. Té je líto, že pošty v Předmostí a na Trávníku skončily. „Je to velká škoda,“ míní.

Čekací doba je dnes na poště u nádraží v méně vytížených časech zhruba deset minut. „Problémem jsou lístky. Nevyznám se v tom. Chci poslat doporučeně dopis, tak to zadám, ale vyjede mi papírek s nějakým číslem - nevím tedy, k jaké přepážce jít. Tak čekám a všichni mě předbíhají, až zjistím, že bude rychlejší jít rovnou k okénku,“ dělí se o své zkušenosti starší muž.