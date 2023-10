/VIDEO/ Méně známou jazzovou tvář legendy české populární hudby Heleny Vondráčkové, ale také funk-soulový nářez amerického zpěváka Raye Greena nabídl ve čtvrtek večer prolog tradičního přerovského festivalu. Na hlavní program jubilejního čtyřicátého ročníku Československého jazzového festivalu se mohou posluchači těšit už příští týden - třídenní svátek potrvá v Městském domě od čtvrtku 19. do soboty 21. října.

Helena Vondráčková na prologu jazzového festivalu | Video: Petra Poláková - Uvírová

Zpěvačka Helena Vondráčková se na pódiu představila ve skvělé formě a po boku špičkových českých jazzmanů z Charlie Bandu. Doprovázeli ji kytarista Charlie Blažek, baskytarista Vladimír Kliment, bubeník Michal Hejna, saxofonista Jiří Halada, na trubku hrál Juraj Bartoš a na piano přerovský rodák Vít Pospíšil.

V rámci programu „Helena zpívá jazz“ zazněly především nestárnoucí jazzové standardy Billyho Strayhorna, A. C. Jobima, Barta Howarda nebo Cole Portera. Přerovské publikum ji přijalo s nadšením.

Výlov Hradeckého rybníka v Tovačově se blíží. Těšte se na rybí speciality!

„Přiznám se, že jsem z toho měla docela hrůzu a mile mě překvapilo, že mě lidé přijali tak vřele, vroucně a s takovým aplausem. Publikum bylo úžasné a zpívalo se mi bezvadně,“ svěřila se po koncertě Helena Vondráčková, která podle svých slov jazz poslouchá celý život.

Také začátek její kariéry provázely Gershwinovy skladby Summertime a The Man I Love. Helena Vondráčková nevyloučila, že se k jazzu možná někdy vrátí. „Jazz mi zůstane vždycky pod kůží, miluji ho, takže se možná ještě domluvím a natočím jazzovou desku,“ usmála se zpěvačka, která dostala po skončení koncertu od fanoušků kytice růží a lidé ji nechtěli pustit z pódia.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováHudební spolupráci s Helenou Vondráčkovou si pochvaluje i klavírista Vít Pospíšil, který pochází z Přerova a do rodného města se pravidelně vrací - většinou právě na jazzový festival.

„V její skupině jsem asi jedenáct let a musím říct, že spolupráce s ní je fantastická. Je to obrovský profesionál, vždycky je připravená,“ řekl jazzový pianista Vít Pospíšil, kterého mohou posluchači spatřit také na hlavní festivalové scéně ve čtvrtek 19. října. „Příští týden budeme hrát s The Loop Jazz Orchestra s bubeníkem Davem Wecklem, na což se moc těším,“ poznamenal.

Ray Greene roztančil publikum

O strhující show se postaral ve druhé části večera americký zpěvák a trombonista Ray Greene, jehož funk-soulový projev a taneční rytmy zvedly posluchače ze židlí. „Srdcovkou“ zpěváka je soul a R&B, v jeho projevu je ale znát také vliv gospelu, jazzu a blues.

Zdroj: Petra Poláková - Uvírová

„Nahrával a koncertoval s osobnostmi typu Arethy Franklin, Natalie Cole nebo Ricka Jamese,“ přiblížil ředitel Československého jazzového festivalu v Přerově Rudolf Neuls. Jednoznačně největší úspěch ale Ray Greene zaznamenal jako hlavní vokalista a trombonista proslulé funk-soulové formace Tower of Power, a pak také jako zpěvák věhlasné latin-rock kapely Santana.

„V současné době absolvuje Ray Greene evropské turné ke své nové sólové nahrávce s názvem Stay,“ doplnil Neuls.

Na pódiu doprovodili amerického zpěváka se sametovým hlasem skvělý klávesista Jhonson „Jhony Keys“ Francois, kytarista Jonas Vogelsang, baskytarista Reggie Washington a bubeník Alex Bernath.