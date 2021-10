Řidič motocyklu Honda VRT, který jel ve směru od Stříbrnic, ztratil v pravotočivé zatáčce kontrolu nad svým strojem.

„Přejel do protisměru a skončil v příkopu. Zraněného motorkáře transportovala letecká záchranka do olomoucké fakultní nemocnice,“ řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Dechová zkouška nepotvrdila, že by řídil pod vlivem alkoholu. Škoda na poničeném motocyklu je 60 tisíc korun.