„Od jedenácti dopoledne provádíme opatření, obložili jsme domy v rizikových lokalitách pytli s pískem, máme nachystané i další. Podle našich zkušeností se začne voda rozlévat, když dosáhne výšky 3,50 metru. Některé zahrádky v místní části Prusy už jsou pod vodou,“ popsal situaci starosta Beňova Ivo Pitner.

„Naštěstí nám dělá val silnice druhé třídy - jakmile se ale voda naplní v polích, jde zpátky na Prusy. Dnes je to tedy doslova Děj se vůle boží,“ řekl starosta.

Moštěnka ohrožuje i okolní obce - Domaželice, Čechy nebo Dřevohostice, kde se v sobotu navíc rozlila Bystřička.

„Rozlévala se na ulici Nábřeží a zasáhla dva domy. Nemuseli jsme ale naštěstí evakuovat obyvatele. Lávka u mateřské školy na ulici Nábřeží byla zasažena, chytlo to i most směrem do školky,“ vylíčil starosta Dřevohostic Petr Dostál.