Most na Osmeku se na čtyři měsíce uzavře, auta pojedou přes výstaviště

Už tak dost neúnosnou dopravní situaci Přerova přes léto zkomplikuje další uzavírka, která potrápí řidiče. Od 7. července se uzavře most přes mlýnský náhon Strhanec v ulici Osmek, jehož oprava potrvá až do 5. listopadu. Protože se řidiči nedostanou na Velkou Dlážku a do ulice Za mlýnem, dohodlo se vedení města s majiteli přerovského výstaviště, že povede objízdná trasa pro vozidla do tří a půl tuny přes jejich areál.

Mostek na Osmeku v Přerově se od 7. července na čtyři měsíce uzavře. | Foto: Se souhlasem Magistrátu města Přerova

„Nikdo nepochybuje o tom, že přinese městu další uzavírka komplikace, nicméně oprava se kvůli několika dopravním stavbám už dvakrát odkládala. Teď už je z hlediska bezpečnosti nutné vyměnit starý most za nový,“ vysvětlil radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). Most, který se nachází v blízkosti hlavního sídla přerovské policie, je v havarijním stavu. Jeho hlavní závadou je nefunkční izolace, degradace betonu, korodující výztuže nosné konstrukce, nedostatečný záchytný systém i malá únosnost. „V průběhu prázdnin dojde k odstranění mostního svršku až na nosnou konstrukci, pak přijde na řadu její odbourání a snížení stávajících opěr, zřízení nových železobetonových nízkých úložných prahů za stávajícími opěrami. Z projektu vyplývá, že bude nutné vyrobit i atypické železobetonové nosníky,“ upřesnil radní Michal Zácha (ODS). Za nový most dá Olomoucký kraj, který je investorem stavby, 8,5 milionu korun. V kauze otrávená Bečva padlo obvinění. Míří do Rožnova. Co na to říkají lidé? Přečíst článek › Majitelé přerovského výstaviště - firmy Emos a Norsol - umožní autům do 3,5 tuny průjezd areálem. Radní už schválili smlouvu mezi městem a vlastníky výstaviště - za vstřícný krok město firmám zaplatí 75 tisíc korun měsíčně. „Jednání s majiteli jsem vedl delší dobu a jsem rád, že jsme se domluvili. Nebýt této dohody, dopravní situace v Přerově by se ještě více vyhrotila,“ soudí Michal Zácha. V Přerově se aktuálně buduje několik dopravních staveb. Před nádražím se staví průpich a uzavírka v této lokalitě potrvá až do konce roku. Do posledního září má být uzavřena také křižovatka, propojující ulice Velká Dlážka, Polní a Lipnická, kde se buduje kruhový objezd. A neprůjezdná je zatím také Wurmova ulice, kde provádějí Vodovody a kanalizace výměnu potrubí. Od středy 7. července se na čtyři měsíce uzavře i most na Osmeku.