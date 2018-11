Mobilní hospic už pomáhá i těžce nemocným v Přerově

Protipovodňové mobilní hrazení, které má při zvýšení hladiny řeky Bečvy zabránit rozlití toku, pořídilo město Přerov před více než rokem. Až do dnešního dne ale zábrany neměly pevné místo pro uskladnění a hasiči by tak v případě ohrožení měli problém je na nábřeží co nejrychleji dopravit.