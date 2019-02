Krojovaným průvodem spojeným s Ječmínkovou jízdou králů vyvrcholí hody v Kojetíně. Třídenní akce nabídne od pátku 11. srpna do neděle 13. srpna program pro všechny věkové generace.

“Akce je posilněna tradičně pestrým programem. Pořádáme taneční a hudební zábavy a večery, setkání harmonikářů, turnaje ve volejbale, hasičské závody či výstavy,” uvedla ředitelka Městského kulturního střediska v Kojetíně Hana Svačinová.



Páteční program odstartuje strašidelnou procházkou Hrůzostrašným sklepením. Těšit se můžete na vernisáž výstavy Malířky Hané - Marie Gardavské, večer pak bude patřit festivalu místních kapel Kojetínská kytara. Na pátém ročníku zahrají Hannibal Lecter, Bethrayer, Route To The Other Side a Wolf Pain.

Sobota se ponese ve sportovním duchu. Ráno mohou návštěvníci podpořit týmy na volejbalovém turnaji nebo se pobavit u hasičských závodů. Večer zahraje na hodové zábavě kapela Tip Top. Děti se přes den zabaví ve speciálním miniměstečku.

Hlavní program připadá na neděli.

“Hody vyvrcholí nedělním programem, kdy městem projde honosný krojovaný průvod s Ječmínkovou jízdou králů, starosta města předá hanácké chase Hodové právo a jeviště vystřídá jeden národopisný soubor za druhým,” odhalila průběh Hana Svačinová.



Na náměstí vystoupí dechová hudba Hanačka z Břestu či taneční klub KST Swing a kojetínské uskupení Lucky While. Na programu je i soutěž v pojídání pukačů.



Odpoledne se mohou hosté těšit na našlapanou hudební show.

“Odpolední program bývá pravidelně hvězdně obsazen. Letos bude koncertovat kapela Mňága a Žďorp, kojetínská kapela King Bee a rocková skupina Imodium,” prozradila Hana Svačinová.

Během oslav bude možné využít veřejné prohlídky Židovského hřbitova, jízdu historickým motorovým vláčkem na trase z Kojetína do Tovačova nebo navštívit výstavu jiřin.

KAROLÍNA KOLEŇÁKOVÁ