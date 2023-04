Tiskárna Nový Malín se dočkala moderního zázemí, které odpovídá současným požadavkům na náročný tiskařský provoz. Vděčí za to Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ten podpořil přestavbu roky zanedbávaného zemědělského areálu více než 12 miliony korun. Novou tiskárnu najdete ve Vikýřovicích na Šumpersku. Její produkty v podobě učebnic a pracovních sešitů znají stovky tisíc dětí po celé České republice.

Tiskárna Nový Malín se dočkala moderního zázemí, které odpovídá současným požadavkům na náročný tiskařský provoz | Video: Deník/Petr Pelíšek; se svolením MMR

Tiskárna v blízkosti Šumperku má dlouholetou tradici. Již čtvrt století funguje v podhůří Jeseníků. A s její tiskařskou barvou vonící produkcí se už patrně potkal skoro každý z obyvatel České republiky. Podstatnou část zdejší výroby totiž tvoří učebnice a pracovní pomůcky pro školství.

„Ano, je to tak. V podstatě v celé republice pracují ve školách s učebnicemi a pracovními sešity z naší tiskárny,“ usmívá se Petra Heděncová, ředitelka tiskárny. Záběr zdejšího tiskařského provozu je však mnohem širší. „Tiskneme i další věci. Například časopisy nebo plakáty, a už máme v této oblasti stálé zákazníky,“ dodává.

Díky tomu, že tiskárna má nyní moderní prostory a vybavení, je schopná přijímat zakázky z mnoha dalších oblastí. V podstatě se na tuto tiskárnu může obrátit každý, kdo v regionu nebo i mimo něj potřebuje něco vytisknout. Pokud by případnou zakázku zdejší tiskaři vyrobit neuměli nebo by byla příliš drahá, mohou doporučit další společnosti z oboru, se kterými spolupracují.

„U nás je trošku nevýhoda v tom, že máme velký stroj – formátu A1, takže malé objemy by u nás byly pro zákazníka hodně drahé. Ale nějaké menší zakázky popřípadě můžu doporučit jiné tiskárně. Protože třeba tisknout pět set letáků znamená, že rozjet samotný tiskařský stroj vyjde dráž, než kolik stojí taková zakázka,“ vysvětluje ředitelka.

V zóně provoz nikoho neruší

V rámci projektu, který vyšel na více než 27 milionů korun, byla přestavěna budova dílen bývalého areálu Strojní traktorové stanice (STS) Šumperk na moderní tiskařský provoz. Dotace EU pokryla necelou polovinu vynaložené částky a zbytek investoval majitel tiskáren.

V letech 2015 až 2018 došlo k nahrazení stávajícího nevyhovujícího objektu charakteru brownfieldu moderní budovou vhodnou pro polygrafickou výrobu. Modernizovaný a rozšířený areál nyní slouží pro tisk a kompletaci tiskařských výrobků, související skladování vstupů a hotových výrobků. Rovněž zde vzniklo odpovídající zázemí pro zaměstnance a kanceláře nutné pro provoz. Dnes tak může tiskárna fungovat v moderních a odpovídajících prostorách. Navíc v průmyslové zóně, takže provoz žádným způsobem neovlivňuje a neruší obyvatele regionu.

„Tiskaři jedou na dvě směny, protože by jinak nestíhali tisknout. Po přestěhování už zbytek provozu funguje na jednu směnu. V Malíně ale musel na dvě. Byly tam malé prostory a museli jsme se v nich při knihařině a zpracování zakázek střídat. I v tom nám změna ulevila a prospěla, po přestěhování nemusíme chodit na dvě směny,“ uvádí Petra Heděncová, ředitelka tiskárny.

Velké nároky na kvalitu

Hlavním předmětem výroby tiskárny jsou školní pomůcky. „Máme i další zakázky, ale největší podíl na naší produkci mají právě ty školní věci,“ říká Heděncová. Učebnice a pracovní sešity, to je z jedné strany jistota, protože děti budou chodit do školy vždycky. Ale zase to také znamená velké nároky na kvalitu. „Když vám ministerstvo školství něco neschválí, tak to nemůžete tisknout. Ale už jsme za těch pětadvacet let zvyklí na to, že na schválení si musíme počkat,“ podotýká.

Podnik v nových prostorách funguje v normálním režimu, byť se musí potýkat s rostoucími cenami papíru a energií. „Bylo to hodně složité. Nejdříve byl covid, pak začala energetická krize. Také to se na nás podepsalo, ale zatím se držíme. Snad už to bude lepší. Ceny výrobků musíme držet tak, abychom byli konkurenceschopní. Nemůžeme si dovolit zvednout ceny, jak se to děje třeba u elektřiny nebo některých dalších produktů. Nemůžeme přijít třeba s třikrát vyšší cenou,“ vysvětluje Petra Heděncová.

Petra Heděncová: Lépe se nám pracuje a funguje, zázemí je komfortnější

Tiskárna Nový Malín funguje již pět let v novém. Za přispění evropské dotace se mohla přesunout do Vikýřovic na Šumpersku, kde nyní působí v části bývalé Strojní traktorové stanice (STS) Šumperk. Na místě nevyužívaných průmyslových budov a prostranství tak mohl vzniknout nový a moderní provoz. Jeho vybudování více než 12 miliony korun podpořily fondy EU. Nejen o tomto projektu jsme hovořili s ředitelkou tiskárny Petrou Heděncovou.

Petra Heděncová, ředitelka tiskárny v Novém MalíněZdroj: Deník/Petr PelíšekCo si lze představit pod názvem projektu Rekonstrukce – tiskárna – budova dílen bývalého areálu STS Šumperk? Co vše jste museli udělat?

V podstatě tady ze starého objektu zůstaly jenom zdi. Všechno se dělalo nové, inženýrské sítě, okna, střecha. Co bylo nevyhovující, to se muselo zbourat a postavilo se nově. Dělaly se podlahy, voda, elektřina, úplně všechno se dělalo nanovo.

Takže došlo ke kompletní rekonstrukci budovy, jež byla součástí bývalého areálu, který sloužil zemědělcům?

Přesně tak. Byla to traktorová stanice, takže v objektu byly nějaké patky po jeřábech. Museli jsme vše nejdříve vyklidit, a teprve potom začít stavět a budovat.

Povedlo se vám tedy vybudovat něco úplně nového v brownfieldu. Prospěšné je, že není zabrána žádná zemědělská půda, a průmyslový areál, který jednomu účelu dosloužil, může fungovat nově dál…

Ano, to je pozitivní krok. A pro nás je to přínosné i proto, že máme moderní a odpovídající prostory. Tiskárna funguje už pětadvacet let. Dvacet let jsme byli v Novém Malíně, v takových hodně malých prostorách. Teď máme takové, jaké potřebujeme. Můžeme mít například připravený papír ve skladu, předtím jsme ho museli průběžně dovážet a zásoby doplňovat každý den. Už na tom nejsme závislí. Lépe se nám pracuje a funguje, zázemí je komfortnější, je to tady hezčí, je to nové.

Když se mohla tiskárna přesunout do větších prostor, znamená to, že jste mohli zaměstnat více lidí?

Přibrali jsme dva zaměstnance. V Malíně už nás bylo poměrně dost. Přes léto ještě nabíráme brigádníky, to máme nejvíce práce. Naším největším zákazníkem je totiž nakladatelství, které tiskne jen pro děti – učebnice, pracovní sešity, takže přes léto se u nás hodně tiskne, aby bylo vše připravené na září a začátek školního roku.

Sídlíte v průmyslovém areálu, což je nejspíš pro váš provoz ideální?

Je to průmyslová zóna, což je pro nás dobré. V Malíně jsme byli v obytné zóně, jenže tiskařské stroje a zařízení dělají nějaký hluk, stejně tak když třeba přijel kamion s papírem. Tady neobtěžujeme okolí. Je to pro naše fungování lepší, povedlo se nám oživit brownfield, naše činnost neruší obyvatelstvo a ještě lidem dáváme práci. Je to pro nás vylepšení ve všech ohledech.

Jak moc pomohla k rekonstrukci a modernizaci evropská dotace?

Dotace z fondů EU nám pomohla hodně. Myslím si, že byla významná pro to, abychom mohli vybudovat moderní tiskárnu. Protože jak to zde vypadalo předtím, to bylo opravdu šílené. Prakticky nic tady nebylo v pořádku. Abychom zde mohli fungovat, bylo nutné udělat všechno znovu.

