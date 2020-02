Čtrnáctiletý Samuel Fiala udělal své první bruslařské krůčky na zimáku v rodném městě. Hokejové základy a lásku k tomuto sportu mu vštípili trenéři Lukáš Majer a pan Formánek.

"Když jsem ho poprvé viděl na bruslích, hned jsem viděl, že má cit a v budoucnu by z něho mohlo něco být. Navíc ho to chytilo a bavilo, to je základ," říká tatínek Radim Fiala.

"Hokej mě začal bavit úplně od začátku. S klukama jsme v přípravce hráli mezi sebou, byla tam sranda," potvrzuje Samuel Fiala.

Vzhledem k tomu, že v době, kdy Samuel s hokejem začínal, nebyly mládežnické celky Prostějova v dobré kondici, přišla volba posunout se o úroveň výše.

"Samuel byl o krok dál než jeho vrstevníci. Hrával pořád za starší kategorie. To nebylo na jeho fyzické parametry dobré. Zvolili jsme tedy možnost jít do Přerova, aby byl v hokejové třídě se svými vrstevníky," líčí táta Fiala.

Přerov si oblíbil

Ve dvanácti letech se tak ocitl Samuel v Přerově.

"Začal jsem tam chodit do školy. Každý den jsem dojížděl autobusem. V pět ráno jsem vstával, domů se vracel okolo osmé večer," vzpomíná mladý hokejista a dodává: "V Přerově byl kvalitní tým i podmínky, líbilo se mi tam. Beru to jako krok dopředu, posunulo mě to dál."

Díky svému angažmá v Přerově, si Samuela připomněli v Liberci.

"My jsme měli nějaké kontakty už dříve. Ještě v době působení v Prostějově, jsme byli společně s uničovskými kluky v Liberci na turnaji. Nechali nás tam nahlédnout do zázemí, ukázali nám jak to u nich funguje," ohlíží se Radim Fiala a pokračuje: "Už tenkrát v šesté třídě ho tam chtěli. To jsme ještě rozhodli, že je brzy, ale počítali jsme s tím, že v budoucnu ten pravý čas přijde."

Čas přišel před letošní sezonou. Nabídka libereckých Tygrů k Fialům dorazila.

"Na konci minulé sezony nás kontaktovali z Liberce. My jsme kývli. Liberec se dohodl s Přerovem na odstupném a Sam už je hráčem Liberce," říká tatínek Fiala.

Bydlí v hotelu

Nadstandardní podmínky v jednom z nejlépe fungujících klubů republiky si nemůže Samuel vynachválit.

"Bydlíme tam na hotelu, hned vedle dvou menších hokejových hal. V blízkosti je i střelnice, kde je šest ploch na cvičení střelby. V Liberci jsou k dispozici tři ledové plochy. Škola je přímo naproti hotelu. Jsem tam spokojený maximálně," popisuje Samuel Fiala a doplňuje: "Na pokoji jsme tři. Bydlíme společně s dvojčaty z Prahy. Někteří kluci jsou ještě z Čech, ale já jsem jediný z Moravy, mám to nejdál."

Domů na Moravu se mladík dostane přes sezonu maximálně jednou v týdnu.

"Když hrají například v Hradci Králové nebo Pardubicích, tak za ním jedeme a pak si Sama bereme domů. Školní prospěch hlídají trenéři i manželka," vypráví dále táta.

Průšvih ve škole? Za trest nehrajete

"Když je nějaký průšvih ve škole, tak je zle. Nehledí se na to, jestli jste nejlepší hráč. Za trest nehrajete," říká Samuel a s úsměvem dodal: "Já ještě neseděl."

Odloučení od rodiny snáší Samuel vcelku dobře. Hůře to snáší maminka.

"No, když přišla nabídka už v šesté třídě, to jsem byla kategoricky proti. To byl opravdu ještě moc malý. Sam má ale dobrou povahu, je vyspělejší než jeho vrstevníci. Vím, že se na něho můžeme spolehnout. Věděli jsme, že to moc chce, tak jsme mu to umožnili," říká Jitka Fialová a dodává: "Strašně se mi ulevilo, když vidím jak to tam zvládá. Vnímám, že je šťastný, proto nemám ani potřebu tesknit. Denně si voláme, jsme v kontaktu. Samozřejmě bych ho chtěla mít doma, ale vidím, že si za něčím jde a baví ho to."

Míří do reprezentace?

O Samuelově sportovní úrovni hovoří jasně i poslední měsíce. Na zimní olympiádě mládeže byl nejproduktivnějším hráčem Libereckého kraje a navíc nakoukl do nejvyšší soutěže dorostu. Navíc se dostal mezi osmačtyřicet nejlepších českých hráčů ročníku 2005, z nichž se vytvoří reprezentační výběr dané kategorie.

Mladý talentovaný sportovec si nestaví žádné vzdušné zámky.

"Dotáhnout bych to chtěl co nejdál. Samozřejmě sním asi jako každý hokejista o NHL. Teď je ale mým prvořadým cílem dostat se do základního kádru libereckého dorostu. Následně pak do juniorky," odkrývá postupné cíle Samuel Fiala a ke své klubové příslušnosti dodává: "Momentálně jsem liberecký Tygr, ale když se dívám na výsledky první ligy, zrak mi samozřejmě sklouzne na Přerov a Prostějov. Z každého klubu jsem si vzal to nejlepší a nikdy na ně nezapomenu."