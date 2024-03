Přerov - Kromě různě zdobených kraslic jsou na ní k vidění keramické a paličkované výrobky, patchwork, perníčky, vizovické těsto, pomlázky a řada dalších výtvorů.

Kraslice vykládané slámou vyžadují šikovné ruce a velkou trpělivost. „Čas zabere i příprava. Už v létě si musíte sehnat dozrávající pšenici, která se usuší. Stéblo slámy rozřežu ostrým nožíkem napůl, abych vyškrábla dužinu. Když je sláma očištěná, nastříhám ji,“ popisuje postup malérečka.

Náročné je také vymyslet, jak kraslici nazdobit. „Slámová vajíčka jsou hodně složitá, protože musíte přemýšlet, jaký zvolit motiv a rozvrhnout barvu, protože i sláma je tmavší a světlejší. Pak už jen stříháte a zdobíte. Než vajíčka oblepíte, trvá to i osm hodin,“ dodává Jarmila Bijová.

Zručných dívek, které by si s náročnou tvorbou poradily, je i v dnešní době spousta. Ne každý má ale pro tuto činnost podmínky. „Děti se mě často ptají, jak na to, ale nemají kolem sebe někoho, kdo by jim pomohl s přípravou, což je škoda. Pokud nemáte přístup k obilí nebo maminku, která by byla ochotná vajíčka vyfouknout, vyčistit a natřít, tak je to těžké. Já měla velkou výhodu v tom, že jsem měla o devět let staršího bratra, který mi s přípravou pomáhal,“ podotýká.