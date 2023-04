Ministryně obrany navštívila Meoptu, jednala s vedením a seznámila se s výrobou

Do přerovské společnosti Meopta, která patří k největším zaměstnavatelům v Olomouckém kraji, zavítala ve středu ministryně obrany Jana Černochová. Šéfka rezortu se seznámila s produkty firmy, která patří mezi strategické partnery českého průmyslu a disponuje celou řadou unikátních patentů a know how v oblasti optických systémů.

Ministryně obrany Jana Černochová zavítala ve středu 29. března 2023 do přerovské společnosti Meopta. Jednala s vedením firmy a seznámila se s výrobky jednoho z největších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji. | Foto: Se souhlasem Ministerstva obrany