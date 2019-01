Přerov /FOTO/ – Hned dvě zastávky v Přerově udělal na své páteční návštěvě Olomouckého kraje ministr obrany Alexandr Vondra (ODS). Nejprve zamířil do společnosti Meopta, která je významným dodavatelem komponentů do útočných pušek pro českou armádu.

Prohlídka firmy Meopta, ale také jednání o budoucnosti zdejší vrtulníkové základny – to byly hlavní důvody návštěvy ministra obrany Alexandra Vondry v Přerově. | Foto: DENÍK/Petra Poláková - Uvírová

V Městském domě se pak jednalo i o budoucnosti přerovského letiště. Ministr ale zatím neprozradil, jaký bude jeho další osud.

„Slíbil jsem, že se v Meoptě jednou zastavím, a ten den právě nadešel. Je to náš historicky významný dodavatel kvalitní optiky a jsem rád, že se tady v Přerově jedna špičková česká firma udržela a je významným dodavatelem komponentů pro nové pušky,“ uvedl ministr během prohlídky areálu společnosti.

„Naši vojáci, včetně těch, kteří slouží v misích, jsou již od loňského roku vyzbrojováni novými českými útočnými puškami a samopaly z České zbrojovky a optika je právě z přerovské Meopty. Zkušenosti vojáků potvrzují, že plní svou funkci vynikajícím způsobem,“ podotkl.

Ministr obrany nevyloučil ani možnost další státní zakázky.

„Musíme samozřejmě respektovat zákon o zadávání veřejných zakázek. Předpokládám ale, že je budoucnost pro přerovskou Meoptu dobrá, protože pro ni svědčí kvalita a v porovnání se světem často i cena,“ řekl.

Ministerstvo obrany v roce 2010 uzavřelo smlouvu s Českou zbrojovkou na nákup útočných pušek, samonabíjecích pistolí a automatických osobních zbraní.

Armádní projekt v Meoptě do roku 2013

Na kontraktu za 1,1 miliardy korun se Meopta podílela tak, že dodala některé komponenty – denní a noční zaměřovače a laserový značkovač do útočných pušek.

„Vojenská produkce a dodávky do armády České republiky dělají zhruba pět až sedm procent obratu firmy, ale i v tomto množství jsou pro nás velmi žádoucí. Jednak pro vlastní objem prací a jednak jako reference pro naše partnery v zahraničí,“ shrnul zástupce generálního ředitele společnosti Meopta Vítězslav Moťka.

Podle něj je armádní projekt rozložený do tří let a poběží až do roku 2013.

„Firma díky němu loni navyšovala počet zaměstnanců až na 2,7 tisíce, a přestože nyní došlo k mírnému ochlazení a poklesu objednávek, pořád jsme nad úrovní roku 2010,“ dodal Moťka.

Společnost prý chce ve spolupráci s armádou dál pokračovat.

„Máme zájem dokončit zbrojení armády tak, aby výbava byla kompatibilní, a aby byly všechny přístroje, s nimiž se vojáci naučili zacházet, a které si chválí, dodány i zbývajícím složkám,“ konstatoval.

Letiště? Věřím, že najdeme nějaký model

Podle přerovského poslance Zdeňka Boháče (ODS) se další jednání ministra obrany Alexandra Vondry týkalo budoucnosti zdejšího letiště.

Přestože zatím ministerstvo oficiálně nepotvrdilo, že se zdejší vrtulníkovou základnou do budoucna nepočítá, v armádních kruzích se o tom mluví už delší dobu.

„Hledáme způsob budoucího využití letiště a snažíme se v tom být nápomocni. Musíme z důvodu financí optimalizovat počty základen, ale věřím, že se podaří najít nějaký model, který zajistí funkčnost areálu letiště i v budoucnosti,“ řekl v pátek v Přerově ministr obrany.