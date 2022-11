„Mám trochu trému, ale myslím, že to přejde, až budeme na místě. Téma je Romantické vlny mladé rebelky. Už mám celkem jasno, co vytvořím. Snažím se trénovat, jak to jde. Má tam být i nějaká ozdoba, to ještě doladím,“ svěřuje se sympatický romský student druhého ročníku, budoucí kadeřník Libor Pompa.