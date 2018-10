Prezident Zeman pošesté v kraji, v plánu má čtyři setkání s občany

V pořadí šestou prezidentskou návštěvu Olomouckého kraje v pondělí zahájí Miloš Zeman v Olomouci na hejtmanství. Postupně navštíví Přerovsko, Šumpersko a opět zajede i do druhého horského okresu – Jeseník. Na programu má celkem čtyři setkání s občany, to první organizátoři naplánovali na pondělní odpoledne v Kojetíně.

„Ačkoli prezident jezdí do našeho regionu opakovaně, je každá návštěva hlavy státu prestižní událostí. Hejtmanství se snaží být dobrým hostitelem a spolupracuje na tom, aby náročný program prezidentské návštěvy probíhal podle harmonogramu a důstojně, jak se na akci takového druhu sluší,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO).

Prezident Zeman v úterý dopoledne zavítá do šumperské neziskovky Pontis.

„Vím, že pan prezident je vůči neziskovým organizacím kritický. Proto jsem rád, že pozvání do Pontisu přijal a třeba na vlastní oči uvidí, že existují neziskovky, které jsou pro lidi velmi důležité a dělají užitečné věci,“ uvedl ředitel Pontisu Miroslav Adámek, který na Šumpersku kandiduje za ANO v senátních volbách.

Diskuze s prezidentem se v Pontisu kromě klientů zúčastní také ředitelé dalších neziskových organizací, jako je například Charita nebo Armáda spásy.

Finále na Pradědu

S Milošem Zemanem se mohou odpoledne setkat obyvatelé Luboměře pod Strážnou na Přerovsku, která je jednou z nejmladších obcí Olomouckého kraje - v lednu 2016 byla vyčleněna z vojenského újezdu Libavá. Zeman zde ve druhém kole prezidentské volby získal téměř 90 procent hlasů.

Prezident následně navštíví Přerov, kde je na 18.00 na náměstí T.G. Masaryka naplánováno setkání s občany. Poslední den prezidentská kolona zamíří na Jesenicko do Mikulovic, kde občané mohou pokládat otázky od 12.20.

Návštěvu regionu zakončí Miloš Zeman na Pradědu. Na nejvyšší horu Moravy a Slezska umístili organizátoři závěrečnou tiskovou konferenci, přestože je zde vzhledem k ochraně přírody omezený režim a vjezdy automobilů jsou pouze na povolenky.

Zástupci médií odstaví vozidla na Ovčárně a pracovníci CHKO a Horské služby Jeseníky štáby přepraví na místo tiskové konference prezidenta republiky.

První dáma zamíří na Sv. Kopeček

Miloše Zemana čeká na cestách i ochutnávka tradičních regionálních pokrmů. Na Pradědu si šéfkuchař připravil houbovou omáčku a palačinku s borůvkovým přelivem, v olomouckém hotelu Clarion poctí hlavu státu nakládanými tvarůžky s bylinkami.

Samostatný program bude mít v kraji prezidentova manželka Ivana Zemanová.

"První dáma pojede například do střední školy sociálních služeb v Zábřeze, navštíví baziliku na Svatém Kopečku, dále dům pro seniory v Náměšti na Hané i Psí domov Pod křídly anděla v Žerotíně," informovala mluvčí kraje Eva Knajblová.

Cena? Necelé dva miliony

Návštěvy prezidenta Zemana stály Olomoucký kraj do dvou milionů korun. Před tou poslední vyzval hejtmana Oklešťka tehdejší ministr zemědělství a opoziční zastupitel Olomouckého kraje Marian Jurečka (KDU-ČSL), aby kraj neplatil další návštěvu.

Hejtman to ale odmítl. Do Olomouckého kraje v listopadu zavítal Zeman namísto Zlínska. Hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) tehdy Hradu oznámil, že jeho delegaci uhradí jen oběd či večeři do 30 tisíc korun.

Miloš Zeman během prvního funkčního období zavítal do Olomouckého kraje pětkrát. Po druhých vítězných prezidentských volbách vzkázal, že ve výjezdech upřednostní kraje, kde jej lidé volili a kde proti němu nevystupují hejtmani.

Miloš Zeman již letos navštívil Moravskoslezský kraj, kde získal 62,3 procent a Ústecký kraj, kde vyhrál s bezmála 62 procenty. V Olomouckém kraji ve druhém kole s přehledem porazil Jiřího Drahoše, když získal 59,2 procenta hlasů, zatímco protikandidát 40,2.

Program návštěvy prezidenta v kraji



1. den, pondělí 24. září

10.30 - příjezd prezidenta ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje v Jeremenkově ulici v Olomouci 11.00 setkání s představiteli kraje, podpis do pamětní knihy, předání darů

14.50 - setkání s lidmi z Kojetína na Masarykově náměstí, podpis prezidenta do kroniky města, předání daru prezidentovi



2. den, úterý 25. září

11.10 - příjezd do společnosti Pontis Šumperk, setkání s klienty zařízení a zaměstnanci

16.00 - setkání s lidmi z Luboměře pod Strážnou před obecním úřadem, podpis prezidenta do kroniky, dekorování praporu obce pamětní stuhou prezidenta, předání daru

18.00 - setkání v Přerově s místními obyvateli na náměstí T. G.Masaryka, podpis prezidenta do pamětní knihy města, předání daru prezidentovi



3. den, středa 26. září

12.20 - setkání s občany Mikulovic a okolních obcí na dvoře za obecním úřadem v Mikulovicích, podpis prezidenta do pamětní knihy, dekorování praporu obce pamětní stuhou prezidenta, předání daru prezidentovi

15.30 - tisková konference prezidenta a hejtmana Olomouckého kraje k ukončení návštěvy v klubovně vedle restaurace hotelu Praděd (zdroj: KUOL)