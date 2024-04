Ten doufá, že se podaří získat stavební povolení na začátku příštího roku. „V té době bychom chtěli mít už konkrétní zájemce, protože bez nich stavět nedává smysl. Věříme, že budeme do roka slavnostně pokládat základní kámen a zahájíme stavební fázi projektu. Tyto stavby většinou trvají dvanáct až osmnáct měsíců, což znamená, že do dvou let by tu už mohla být první hala, která bude nabízet práci lidem,“ zmínil.

„Taková investice v Přerově dlouho nebyla a já jsem za to rád, protože je to velká příležitost pro rozvoj města. V Přerově nebyla za posledních dvacet let funkční dopravní infrastruktura a dálnice D1 byla přerušena na jediném místě v Česku - a tím je Přerov. Nyní nastal významný posun, protože do dvou let bude dokončena dálnice D1 a do čtyř let by měla být hotová i D 55 Přerov - Olomouc. S tím souvisí i zájem investorů,“ konstatoval přerovský primátor Petr Vrána.

Cena 1340 korun za metr čtvereční byla stanovena podle znaleckého posudku. „Jen pro srovnání - když se prodávaly městské pozemky společnosti Accolade, vyšplhala se částka na 1250 korun, takže jsme v tuto chvíli nad touto cenou,“ poznamenal.

Podle náměstka primátora Miloslava Dohnala (Pomáháme městu - ODS) nastolil Přerov politiku aktivního vyhledávání investorů. „Začali jsme bytovou výstavbou, kdy úzce spolupracujeme s investory. První vlaštovkou v oblasti výroby byla společnost Accolade, druhým významným investorem je nyní RC Europe. Od všech investorů, kteří vstupují do našeho města, slyšíme, že vnímají, jak jde Přerov nahoru - co se týče investic i zájmu. Ozývají se nám čím dál častěji také menší investoři, s nimiž jednáme o možnosti využití pozemků města Přerova,“ řekl.