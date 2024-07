Podle starosty obce Martina Frgala je troubecký katastr specifický. „Zasahuje až téměř ke sjezdu na dálnici D1, která má být vybudována v roce 2026. Pokud zde vznikne výrobně skladovací areál, přinese to větší možnosti i pro naše občany a zvýší se zaměstnanost,“ věří starosta.

Společnost RC Europe uzavřela už v dubnu s přerovskou radnicí smlouvu o smlouvě budoucí na prodej pozemků, kterou stvrdila vstup významného hráče do regionu. V moderní průmyslové a logistické zóně, kterou chce na okraji Přerova vybudovat, najde práci až dva a půl tisíce lidí.

Uzavření plánovací smlouvy znamená pro Troubky větší investiční možnosti. „Obec získá na základě této smlouvy do rozpočtu částku 40 milionů korun, což umožňuje nová podoba stavebního zákona. Plánů je spousta, ale rozhodující je zastupitelstvo obce,“ shrnul starosta.

V plánu jsou protipovodňová opatření

Nejvýznamnějším projektem Troubek jsou protipovodňová opatření, na nichž se obec podílí s Povodím Moravy. Projekt za 600 milionů korun počítá s prstencovým ohrázováním celé obce - kolem Troubek vyrostou nové hráze, protipovodňové zdi a dojde i k navýšení stávajících hrází. Z důvodu komplikovaných hydrologických podmínek a režimu podzemních vod je součástí opatření systém protivztlakových studní, odvodňovacích příkopů, nádrží a čerpacích agregátů.

Protipovodňová ochrana Troubek, které se staly symbolem ničivých záplav v roce 1997, dostala konkrétní obrysy loni v červnu, kdy olomoucký hejtman, starosta Troubek a zástupci Povodí Moravy podepsali memorandum o spolupráci a zahájili přípravy náročného projektu za více než půl miliardy korun. Stavba má začít v roce 2027.

Troubky, smlouva s RC Europe | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Jako obec nejsme schopni zajistit financování protipovodňové ochrany kompletně. Povodí Moravy je garantem projektu a nyní se zpracovává projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení,“ přiblížil starosta.

Obec chce z financí, které získá, provést také zasíťování a vybudování stavebních pozemků na přerovské straně při vjezdu do Troubek. „Další velkou akcí je pak studie novostavby základní školy, která zajistí moderní prostory a učebny pro naše žáky,“ plánuje starosta.

Stavba hal začne příští rok

Projekt moderní průmyslové a logistické zóny v Přerově se přiblížil díky stavbě dálnice D1. „V současné době velmi intenzivně pracujeme na projektové dokumentaci a na tom, abychom získali všechna stanoviska dotčených orgánů státní správy, což by mělo být někdy počátkem srpna. Pokud se všechny tyto věci naplní, požádáme o stavební povolení,“ popsal Antonín Dillenz.

„Nový stavební zákon vytváří určitou míru nejistoty, protože není vyzkoušený v praxi, ale věříme, že se Stavební úřad vypořádá se všemi změnami, které to přináší - a není jich málo. Haly nejsou nijak složité a povolovací procesy se dříve zvládaly za šest až devět měsíců. Budeme doufat, že se to v tomto rozmezí povede i nám,“ doplnil Dillenz. Ten předpokládá, že by mohly začít práce na výstavbě nových hal v příštím roce.