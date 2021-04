„Tou první, to jest původní, že došlo k výbuchu v důsledku neodborné manipulace s výbušným materiálem, a tou druhou, že se jednalo o akci cizí rozvědky. Beru obě dvě tyto verze vážně a přeji si, aby byly důkladně prošetřeny,” uvedla hlava státu po týdnu mlčení k novým okolnostem případu, které stály u zrodu diplomatické roztržky mezi Českou republikou a Ruskem. Se závěry bezpečnostních složek k Vrběticím byl v minulém týdnu seznámen i olomoucký poslanec Milan Brázdil (ANO), jenž je členem sněmovního Výboru pro bezpečnost.

Pane doktore, z toho, co jste se dozvěděl od bezpečnostních složek plyne, že existují dvě verze vyšetřování?

Z toho, co jsem viděl a slyšel na Výboru pro bezpečnost, tak mohu říct, že nejsou nějaké dvě varianty. Dostali jsme ucelené informace, ze kterých vyplynulo, že je jedna.

Prezentace byla detailní? Jak dlouho asi tak trvala?

Byla detailní. Samotná prezentace trvala odhadem půl hodiny.

Vše do sebe logicky zapadalo?

Ano.

Neměl jste z informací pochybnosti, že by něco bylo „na vodě“?

Ne. Vše do sebe zapadá. Nemám pochybnosti o tom, že dvě osoby, o kterých se bavíme, měly ve Vrběticích prsty. Takto: jako lékař připouštím, že vše na světě je možné a nikdy nic není jednoznačně vyloučeno, ale v tomto případě jsou mé pochybnosti mizivé, pokud bych je měl kvantifikovat, tak jsou v jednotkách procent.

Tak proč pan prezident Zeman zpochybnil závěry? Nepochopil je přesně? Cílevědomě to takto podal? Jaké máte vysvětlení?

Myslím si, že pan prezident musí mít stejné informace, možná ještě více do hloubky. Nemyslím, že se z jeho strany jedná o nějaké nepochopení. Je v tom něco, čemu moc nerozumím. Některým výrokům pana prezidenta jsem bohužel nerozuměl. Nerad bych však komentoval, co chtěla nebo nechtěla sdělit hlava státu. Pan prezident tím, co řekl a co si jistě pečlivě promyslel a připravil, nepochybně sledoval nějaký cíl. K tomu by se ale měl vyjádřit pan prezident.

Bezpečnostní složky si zaslouží spíše pochvalu za odvedenou práci, že propojily digitální a další stopy?

Ano. To rozhodně.