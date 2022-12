České dráhy vypravily na mikulášské jízdy z Olomouce dvojici spojů, dopolední do Uničova a odpolední do Senice na Hané. Místa v šesti vozech zájemci, vesměs rodiny s dětmi, zcela vyprodali. Další desítky lidí se na „páru“ přišly podívat na nádraží v Olomouci, Šternberku a Uničově.

„Přijel jsem pro ženu s vnoučaty. Jedou jen jednu cestu. Vnoučata mají tři a šest let, byla teď tři týdny doma a nechtěli jsme, aby byla znovu nemocná. Dnes je docela teplo, ale minulé dny to s počasím vypadalo všelijak a vlak tady dlouho stojí. Parní vlaky máme rádi, jeli jsme s ním třeba do Prostějova,“ řekl senior, který přijel v Uničově k vlaku.

Soupravy táhla parní lokomotiva Velký Bejček z výtopny ve Valašském Meziříčí. „I v zimě jezdíme na různá výročí tratí, letos se s ní do konce roku už ale nikam nechystáme,“ řekl topič lokomotivy Roman Křenek.

Zimní provoz parních lokomotiv má svá specifika.

„Musíme třeba topit do vozů, lokomotiva má zhruba o čtvrtinu vyšší spotřebu,“ doplnil.