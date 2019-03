V rozhovoru prozradil, kdo je pro něj vzorem, zda je kouzlení pouze doménou mužů nebo to, na kom své nácviky triků zkouší.

Kouzlení jste propadl před deseti lety, když jste se v Přerově seznámil s profesionálním kouzelníkem. Čím si vás tak podmanil?

Jsem asi jediný, koho ke kouzlení nepřivedl slavný David Copperfield. (smích) Inspiroval mě přerovský kouzelník, Milan Skržek, jehož vystoupení bylo nezapomenutelné a reakce lidí a úžasná atmosféra v sále ve mně tenkrát vyvolala právě to, proč jsem se sám chtěl stát kouzelníkem. Milan vystupoval na jevišti a já tehdy ještě nevěděl, že nějaká mikromagie vůbec existuje. Jakmile jsem ji objevil, byla to jasná volba.

Je pro vás v pojmenování iluzionista či kouzelník nějaký podstatný rozdíl?

Je i není, protože všechna kouzla, která předvádím, jsou vlastně dokonale provedené iluze a v divákovi vyvolají dojem opravdového kouzla.

Realitní makléř a kouzelník, obě povolání vyžadují empatii a schopnost dobré komunikace. Vnímáte, že jsou propojená?

Ano, obojí je o slušném a profesionálním jednání. Mám za sebou řadu školení, jak jednat s klienty při mojí práci realitního makléře a snažím se to přenést i do předvedené mikromagie pro diváka. V dnešní době se lidé hádají, pospíchají, závidí si, ale já se za jakékoliv situace snažím, aby se jak při spolupráci se mnou anebo při kouzelnickém vystoupení cítili opravdu dobře a měli úsměv na tváři. Někdy to samozřejmě nejde, ale z 90 procent se mi to vždy podaří.

Co je těžší? Prodat dům či byt anebo se naučit kouzlo?

Určitě prodej domu či bytu. U toho je spousta věcí, které stanovuje zákon a každá chyba může být řádně potrestána. Nepovedené kouzlo se dá velice šikovně změnit na povedené, a to tak, aby si divák ničeho nevšiml.

Jaké rekvizity nejraději používáte a jakou nejkurióznější jste zatím využil?

Největší rekvizitou je moje pusa, protože kouzelník musí především umět dobře mluvit a strhnout si publikum na svoji stranu. Moc rád používám karty, peníze a mentální pomůcky s předpovědí, ty u mě vedou. Nejkurióznější bude snad kouzlo, kdy kartu vybranou divačkou změním na balíček prezervativů, a zase zpět. (smích)

Talentové soutěže? Můj směr je jinde

Jak se dá časově zvládnout rodina s prací realitního makléře a kouzelníka v jednom?

Je to velmi složité, protože máme dvouletá dvojčátka a já se snažím maximálně pomoci i doma. Jsem jeden z těch tatínků, který má rád domácí práce a pomáhá s dětmi, jak jen to jde. Také mám velmi šikovnou ženu, navzájem se dokonale doplňujeme, tak už vím, kdy se mohu věnovat práci a kdy rodině. Mikromagie má své místo až večer, když děti spí, čili to maximálně odnese moje žena. (smích) Spát chodím pozdě v noci.

Kdo je pro vás kouzelnickým vzorem a proč?

Vzorem jsem sám sobě, protože co udělám, ať už v práci nebo na vystoupení, má dopad jen na mě. Učím se kouzla od několika kouzelníků, které vidím, a líbí se mi. Někdo to považuje za napodobování, ale já to vnímám jinak. Kouzlo může být stejné, ale jeho prezentaci máme každý jinou.

Neuvažoval jste někdy o tom, přihlásit se do talentové soutěže nebo se kvalifikovat na mistrovství ČR v kouzlení?

Při sledování pořadu Československo má talent, si občas řeknu, proč jsem do toho nešel. Ale pak se utvrdím v tom, že můj směr je zatím někde jinde. Věřím, že mít titul mistra ČR v kouzlení nebo být účastníkem talentové soutěže, má svou váhu, ale tohle je spíše pro profesionály, kteří si tím naplno vydělávají. Já se za něj nepovažuji, i když to o mě lidé často říkají. Kouzlení je zatím mým koníčkem a občasným přivýdělkem k hlavní práci makléře.

Radíte si v kouzelnických kruzích? Nebo si svou magii každý bedlivě střežíte?

Svá kouzla si každý kouzelník střeží jako oko v hlavě, ale pokud se v tomto oboru pohybujete, dá se určit, jak daný trik kouzelník udělal. Pak už jen stačí koupit si rekvizitu a kouzlo se naučit. Existují také různá školící DVD od profesionálních kouzelníků, kteří radí, jak začít a kouzlo předvést. Vše potom záleží na vaší šikovnosti, jak se trik naučíte a prezentujete.

Už se někdy stalo, že vám trik úplně nevyšel?

Stát se může, ale mě prozatím ne.

Vnímáte mikromagii spíše jako doménu mužů kouzelníků?

Rozhodně ne. Mikromagie je pro každého, kdo se nebojí jednat s lidmi z blízka. V tomto ohledu, na rozdíl od nás mužů, mají velké plus spíše ženy. Jednu dokonce znám a myslím si, že jako kouzelnice je velmi šikovná a talentovaná.

Než zařadíte nové kouzlo do svého repertoáru, předvedete ho nejdřív své manželce?

Mým pomocníkem je zrcadlo, moje žena a kolega z práce. (smích) Tady vím, že pokud uspěji, tak uspěji kdekoliv.

Ano, šéfe! v Mama´s Bistru

Vystupujete stále v Mama´s Bistru v Ostravě nebo už přichází i nabídky z jiných podniků blíže vašemu rodnému městu?

V Mama´s Bistru kouzlím pravidelně jednou měsíčně v rámci svých Magic Nights. V bistru jsou tyto večery lidmi velmi oblíbené. S bratry Kaňákovými, kteří bistro vlastní, jsme dobří přátelé, pomáháme si, a dokonce jsme teď ve spolupráci s rodinným pivovarem Krušnohor vymysleli vlastní pivo, které jsme pojmenovali tematicky Mama´s Magic Beer MZ. Pokud ale máte do Mama´s Bistra daleko a chtěli byste mě vidět kouzlit, můžete mě kontaktovat přes e-mail: mich.zapletal@seznam.cz nebo volat na číslo 608 951 921.

V Mama´s Bistru se točil i pořad Ano, šéfe!, do kterého jste prý kluky přihlásil vy. Byl jste se pak podívat i na samotné natáčení?

Ano, je to tak, přihlásil jsem kluky, protože jsem viděl, že jejich úsilí a potenciál je obrovský. A v pořadu Ano, šéfe!, se zúročil, protože od Zdeňka Pohlreicha Mama´s Bistro získalo tři hvězdičky! Natáčení jsem si pochopitelně nenechal ujít. Kluky a jejich bistro jsem přišel podpořit i svým kouzlením, které v tematických večerech ozvláštňuje celý jeho koncept. Proto mě velmi mrzelo, když byl veškerý materiál, který se mnou televizní štáb natočil, vymazán a v pořadu se neobjevil. Nevím, proč se tak lidé z Ano, šéfe! rozhodli. Už s tím, ale nic neudělám.

Vizitka Michala Zapletala

· 35 let

· Manželka Lucie a dvojčátka Dominik a Dianka

· Největší úspěch je moje rodina a vše, čeho jsme spolu doposud dosáhli

· Pes - americký Pomeranian Tori

· Životní motto: Buď slušný a v každé situaci si zachovej svoji tvář a profesionalitu. Rodinu pak měj na prvním místě.

· Koníčky: Fitness, hodinky, mikromagie, cestování s rodinou

Autor: Iveta Macík Šimková