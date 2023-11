V trochu stísněné atmosféře se konalo v pondělí odpoledne veřejné projednávání rozpočtu města Přerova na příští rok. Náměstek olomouckého hejtmana a přerovský radní Michal Zácha (ODS), který má ve městě na starosti oblast sportu a je zároveň předsedou představenstva společnosti Vodovody a kanalizace v Přerově, na debatě chyběl. Vlivného politika zadrželi ráno detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Detektivové z NCOZ prohledávali v pondělí kancelář náměstka olomouckého hejtmana a přerovského radního Michala Záchy (ODS) v budově na Masarykově náměstí až do odpoledních hodin. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Detektivové prováděli ráno zásah na Krajském úřadě Olomouckého kraje a současně probíhaly domovní prohlídky a další úkony trestního řízení. Zaměřili se i na kancelář náměstka hejtmana pro dopravu a radního Michala Záchy v budově na Masarykově náměstí Přerově, kterou prohledávali až do pozdních odpoledních hodin.

Úkony trestního řízení se mají týkat podezření z korupce v souvislosti s veřejnými zakázkami na dopravní stavby. Podle Deníku N bylo zadrženo více než deset lidí a probíhá rozsáhlé vyšetřování. Kromě Michala Záchy měl být zadržen i Robert Knobloch, bývalý šéf krajského sdružení ODS. Podle svědků probíhal zásah také v sídle ODS v Palackého ulici v Přerově.

Zásah NCOZ na kraji: kromě Záchy zadržen i další funkcionář ODS

Přerovský primátor Petr Vrána (ANO) nechtěl postup policie nijak komentovat.

„Mohu jen uvést, že města Přerova se tato záležitost netýká, jinak jsem vázán mlčenlivostí. Detektivové se zdrželi na radnici až do odpoledních hodin, podepsal jsem z toho jen výstup. Na chod magistrátu a fungování Rady města tato záležitost nebude mít vliv,“ uvedl Vrána.

Návrh na odvolání?

Zadržení dlouholetého přerovského politika Michala Záchy, který je zároveň předsedou představenstva společnosti Vodovody a kanalizace, je pro opozici nečekanou zprávou. Ctí ale presumpci neviny a zastupitelé se většinou zdráhají pronášet rychlé soudy.

„Nic pozitivního to není a i pro město je to nepříjemná situace. Nicméně nevíme, co přesně se stalo a je to příliš čerstvé. Zatím se snažíme ctít presumpci neviny,“ řekl zastupitel František Jan Hrabina (Za prosperitu Přerova).

„Máme velmi málo informací a budeme vyčkávat, co konkrétního se objeví. Zdá se ale, že podezření je vážné, podle toho, co víme. Způsob provedení zásahu je poměrně dramatický a vypadá to, že se připravoval dlouho,“ hodnotí situaci opoziční zastupitel Jan Horký (Společně pro Přerov).

„Nechceme dělat rychlé soudy, ale tato věc bude předmětem jednání zastupitelstva v prosinci, kdy radního Michala Záchu vyzveme, aby zvážil setrvání ve své funkci. Pokud tak neučiní, podáme návrh na jeho odvolání. Budeme se ptát také našich zástupců ve VaKu, zda-li je na místě, aby podezřelý politik vykonával funkci předsedy představenstva,“ dodal.

"Tak nějak jsem to čekala"

Šéf přerovské SPD a zastupitel Dan Chromec by byl s hodnocením opatrný.

„Je předčasné vynášet unáhlené soudy, ctíme presumpci neviny. Současná vládnoucí koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 neměla podporu zastupitelského klubu SPD už při svém vzniku a ve světle dnešních událostí ji nebude mít už vůbec, pokud bude pokračovat v současném formátu,“ shrnul stanovisko SPD Dan Chromec, se kterým se ztotožňují i ostatní zastupitelé za SPD - Miloslav Skládal, Pavel Svozil, Michal Dokládal, Pavla Kadaníková a Petr Maus.

Zastupitelku Helenu Netopilovou (Společně pro Přerov) čerstvá kauza nepřekvapuje.

„Tak nějak jsem to čekala. Už dlouho si říkám, že situace ve městě spěje, nebo už je stejná jako před rokem 2014. Za mě je nejhorší to, že je to hrozný hazard s důvěrou lidí v politiku. To mi na celé věci vadí nejvíce, to je neodčinitelné,“ řekla.