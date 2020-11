Nejproblematičtější je aktuálně situace v případě náměstka hejtmana Michala Zácha (ODS), jenž zůstává i prvním náměstkem primátora Přerova. Jak to mají se "souběhem" placených funkcí místostarosta Velké Bystřice a současně nový náměstek hejtmana Ivo Slavotínek či prostějovská politička Milada Sokolová pracující pro město i kraj?

Michal Zácha z ODS má nově na kraji má na starosti klíčový rezort dopravy. V jeho gesci jsou také sport a volný čas. Na přerovské radnici má zase Zácha v kompetenci majetkové záležitosti. V obou křeslech chce zůstat minimálně do konce letošního roku.

„To, že jsem ve volbách získal silný mandát, vnímám jako ocenění své práce a nesmírně si toho cením. Určité kroky činím, a jakmile budou mít konkrétní podobu, veřejnost se to včas dozví,“ reagoval na kumulaci funkcí Michal Zácha.

Odpovědnost vůči Přerovu

Podle Záchy je teď klíčové sestavit rozpočet Přerova na příští rok, který budou schvalovat zastupitelé na zasedání 7. prosince.

„Mám odpovědnost vůči Přerovu, a to nemalou. V době koronavirové krize je mou povinností vyjednat pro svůj rezort odpovídající rozpočet - správa a údržba majetku Přerova je jeden z klíčových odborů města. Prozatím tedy zastávám oba posty a nebudu dělat žádné ukvapené rozhodnutí,“ vysvětloval s tím, že práce pro Přerov je pro něj „srdcovou záležitostí“.

Primátor Petr Měřínský (ANO) se svým prvním náměstkem nadále počítá.

„Pokud vím, tak se v tuto chvíli nic nemění a pan Zácha nadále zůstává ve funkci náměstka primátora,“ sdělil Deníku.

Pokud by se Michal Zácha rozhodl opustit křeslo prvního náměstka primátora, musel by ho ve funkci nahradit člen zastupitelstva, který by získal koaliční podporu.

Slavotínek končí s platem z radnice

Ve vedení krajské i městské samosprávy je aktuálně také Ivo Slavotínek (Spojenci), 1. náměstek hejtmana, jenž je zároveň místostarostou ve Velké Bystřici. Jak kumulaci vyřeší, má jasno.

„Na 18. listopadu na moji žádost svolal pan starosta mimořádné zastupitelstvo, kde se má pozice změní z uvolněného na neuvolněného místostarostu,“ řekl Deníku.

Pro Velkou Bystřici chce takto pracovat do ledna či února příštího roku.

„Chci dokončit věci, které mám rozdělané. Následně bych mandát složil, kdyby bylo na mně, aby mě nahradil nástupce z naší kandidátky na uvolněnou pozici místostarosty. Toto jsme ale ještě v koalici nedojednali,“ doplnil Ivo Slavotínek.

Obě časově náročné funkce podle něj nelze dělat dohromady tak, aby něco nešidil.

„To nechci. Práce ve Velké Bystřici byla přes celý úvazek. Jako uvolnění – starosta s místostarostou – jsme se podíleli i na rozvojových projektech města,“ zmínil.

Prostějov jako srdeční záležitost

Dvě uvolněné funkce má také Milada Sokolová (ODS), náměstkyně primátora Prostějova, kde se věnuje oblasti kultury.

Na kraji má pozici takzvané uvolněné zastupitelky pro vnější vztahy a cestovní ruch.

„I v Prostějově jsem se do řešení otázek souvisejících s cestovním ruchem už poměrně dost zapojovala, takže to pro mě není nic neznámého a na práci na tomto poli se určitě hodně těším,“ řekla.

Práce pro Prostějov je pro Sokolovou podle jejích slov „srdeční záležitostí“.

„Neusilovala jsem proto o pozici krajského náměstka či radního, protože chci i nadále pokračovat v práci na radnici. Vazba na kraj je ale pro město Prostějov z mnoha ohledů klíčová. Je, myslím, důležité, když při rozhodování v krajském vedení je aspoň jeden zástupce Prostějovska. Ke všem veřejným funkcím se snažím přistupovat s maximálním nasazením. Nehodlám nic řešit s horkou hlavou, ve funkci na kraji jsem jen pár dní,“ sdělila Deníku.

„S primátorem města Prostějova jsem již o možném řešení jednala. Tohle není ovšem rozhodnutí dnů ani týdnů,“ dodala.